В Конго любят Россию и президента Путина. Фото: YouTube

В Киншасе, столице Демократической Республике Конго, вновь пророссийские митинги. Во втором по численности городе Африки люди вышли на улицу с триколорами и портретами Президента Владимира Путина.

В соцсетях обсуждают одно из фото: участник шествия держит плакат с проклятиями в адрес французского лидера Эммануэля Макрона. А его сосед идёт с портретом Патриса Лумумбы — первого лидера независимой ДРК, который дружил c Советским Союзом и был убит в 1961 году за стремление к независимости от западных метрополий.

Так что тон митинга понятен: африканцам не нравятся попытки США и Европы навязать континенту свой курс — по сути, новый извод колониализма. Недаром туда зачастили западные политики: в эти дни в Киншасу намерен приехать уже упомянутой Макрон (его-то и встречают манифестанты); месяц назад здесь впервые побывал Папа Римский Франциск, а семь месяцев назад — госсекретарь США Энтони Блинкен.

Последний отметился особо яркими заявлениями:

— Любой ввод иностранных сил в ДРК должен производиться прозрачным образом и с согласия ДРК, —сказал в августе 2022 года Блинкен. Заручались ли США согласием местных правительств, вводя войска в Ирак, Сирию или Афганистан, госсекретарь не уточнил.

Между тем в самой ДРК ситуация крайне сложная, в диких джунглях на северо-востоке орудуют сепаратистские группировки наподобие бригады "М23", периодически устраивающей теракты.

Почему на этом фоне африканцы склоняются к России — понятно. Запад не может обеспечить этому мозаичному континенту стабильность. Французские контингенты за почти восемь лет пребывания в соседнем Мали в рамках операции «Бархан» (2014-22) так и не смогли справиться с терроризмом.

То же самое — в Центральноафриканской Республике (ЦАР), где приход наших «туристов» в буквальном смысле прекратил гражданскую войну.

Наконец, африканцы помнят, как СССР 50-60 лет назад бескорыстно помогал их лидерам (наподобие уже упомянутого Лумумбы) получить независимость и построить дееспособное государство. Так что вместо попытки организовать «либеральную революцию в России» Запад получил противоположное: уже в его бывшем центре влияния, Африке, люди выходят на улицы с требованиями дать им свободу.