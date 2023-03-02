Рота живет одну ночь, из парков делают кладбища: ВСУ начали признавать ужасающие потери

На Банковой в команде Зеленского уже предпринимали попытки замаскировать потери Фото: REUTERS

Сколько еще времени, неделя или месяц, пройдут до того момента, когда украинцы осознают масштабы своих потерь и ужаснутся происходящему?

Командир одного из подразделений ВСУ с позывным "Мадьяр" разместил в Сети ролик с признанием, что ВСУ в Артемовске (Бахмуте) "рота живет одну ночь", а за сутки ВСУ теряют "одну, а то и две роты". При этом, по его словам, за неделю ВСУ вычеркивает из списков личного состава целый батальон. Тут у него, похоже, нелады с математикой. Поскольку в батальоне 4 роты, то за неделю тогда речь может идти примерно о половине полка, если не больше.

А в чатах родственников украинских мобилизованных появляются вот такие сообщения, от которых им должно стать совсем не радостно: "Уважаемые матери и жены, вашим сынам и мужьям выпала честь защищать 404! Совсем скоро начнется их военная служба потому сюда мы будем пересылать всю информацию про состояние мобилизованных и их потребности. Помните, что они борются за вас, ваше будущее, и всю нашу страну. Помереть в такой битве почетно для каждого человека!"

И родственникам, особенно, матерям, действительно становится совсем не радостно.

- Вы с глузду съехали? Они еще не успели выехать из города, а вы уже говорите, что они помрут в битве за Украину, - реагирует одна из таких родственниц, а другая в состоянии, близком к панике, недоумевает. – Я тоже не поняла, зачем нам про это сейчас пишут. Что происходит? Куда они идут?

Они так до сих пор и не поняли, что их дети и мужья идут прямиком к Бандере, "их батьке". "Мадьяр" совершено четко разъясняет, хотя и преследует одну цель – легализовать выход из Артемовска и попробовать сохранить жизни ВСУшникам, оказавшимся в окружении.

Сообщения с мест тоже далеки от оптимизма. В Житомире на роль военного кладбища утвердили парк в центре города. Гулять там теперь нельзя, потому что все пространство заполнено свежими могилами с воткнутыми в них блакитно-жовтыми флагами.

Во Львове народ ужасается виду одного из городских кладбищ, сравнивая фотографию прошлого года и нынешнего, где пустовавшая в 2022-м гигантская площадь усеяна этими самыми флагами. Причем, это даже не главное городское кладбище для воинских захоронений. Аналогично обстоит дело и в Киеве.

В Харькове, как сообщили местные власти, на одном из городских кладбищ Харькова закончилась территория для военных захоронений. В прошлом году на кладбище №18 военкоматам был выделен целый квартал, рассчитанный на 700 мест. В начале этого свободных мест нет. И это тоже только одно из кладбищ. Как сообщают с самой Украины, в каждом крупном городе Незалежной похоронено свыше 5 тысяч погибших военных.

Но скоро ситуация изменится. Нет, потерь меньше не станет. Более того, если ВСУ попробуют пойти в наступление, во многих населенных пунктах мертвых украинцев на кладбищах станет гораздо больше, чем живых в домах и квартирах. Только если сейчас все эти гигантские захоронения сразу бросаются в глаза обилием флагов на могилах, бросающихся в глаза издали, то потом эти опознавательные символы захоронений исчезнут.

На Банковой в команде Зеленского уже предпринимали попытки замаскировать потери. Очень большое количество погибших ВСУшников принято официально считать не убитыми, а пропавшими без вести, чем сразу убиваются "два зайца" – снижается количество безвозвратных потерь и отпадает необходимость платить компенсации семьям погибших. Ранее уже из Офиса президента Украины раздавались команды, запрещающие фотографировать захоронения ВСУшников, но, как оказалось, это стало лишь полумерой. Сейчас у Зеленского обсуждают следующий вариант: полностью запретить флаги на могилах. Но это лишь первый шаг. А второй заключается в том, чтобы прекратить в доступных местах неопознанных ВСУшников. Гигантское количество нынешних могил сейчас сопровождаются табличкой: "Временно неустановленный защитник Украины", причем, даже с примерными датами смерти. И вот таких "безымяшек" власти Незалежной хотят хоронить на закрытых территориях кладбищ, куда нет доступа простым смертным. Не исключено, что будут это делать еще и в братских могилах. Что, по сумме параметров, позволит резко сократить визуальную картину потерь ВСУ.

Но, выкапывая для убитых сотни могил в день (и это еще в самом оптимистичном варианте) украинские власти не перестанут заклинать про грядущую "перемогу", а родственники мобилизованных (мамы, отцы, братья, сестры, жены, которые в ближайшее время станут вдовами, и т.д.) так и будут недоумевать, "куда же их везут", и почему они так долго не пишут.

На утилизацию их везут, пни дырявые! Пора бы понять и уяснить, что Зеленского и его команду они интересуют только в этом качестве.