Сибири пора подправить имидж

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1 – 3 марта в Сибири проходит Красноярский экономический форум. Основной площадкой выступает Сибирский федеральный университет, выездные студии работают в Москве, Пекине и Астане. В первый день мероприятия участники экспертной сессии «Новые кадры – основа развития Сибири» обсудили проблемы привлечения молодых специалистов. И высказали ряд пожеланий.

ПРОФЕССИЯ С 9 КЛАССА

Сибирь – гигантская. Руководство регионов понимает, что удержание молодежи на местах – одна из ключевых задач. Именно поэтому активно развивают раннюю профориентацию. Например, в Красноярском крае на сегодня создано более 450 специализированных, профильных и корпоративных классов, в которых дети углубленно изучают предметы, необходимые для получения востребованных на местах профессий.

«Первый вектор - создание специализированных классов, их сегодня в Красноярском крае 350. Это те специализированные классы, которые нацелены на академическую подготовку школьников: физико-математические, естественно-научные блоки предметов, то есть усиление идет предметной подготовки учащихся, - пояснила министр образования Красноярского края Светлана Маковская. - Второе направление - профильные классы, которые нацелены на определенные профессии, отрасли, их сегодня у нас почти 86».

Министр отметила, что крупные компании активно создают корпоративные классы (таких в регионе работает уже 34). Причем, как в колледжах, так и школах. Так, одно из сельхозпредприятий региона оборудовало школу, ученики которой могут уже к концу 9-го класса овладеть первой профессией.

СИБИРЬ ЖДЕТ МОЛОДЕЖЬ

При этом Сибири необходимо кардинально менять имидж, отметила заместитель генерального директора компании En+ Group Вера Курочкина. С чем ассоциировалась Сибирь в 1950 – 1960 годы? С добычей полезных ископаемых – золота, нефти, газа… А сейчас это настоящий мотор, который движет вперед экономику России. Здесь созданы правильные условия для обучения школьников, студентов, а на предприятиях ждут молодых специалистов.

«Для людей главным критерием выбора места жительства является комфортная городская среда, развитая спортивная и культурная инфраструктура, безопасность и рентабельная заработная плата, – сообщила Вера Курочкина. - Также важны профориентационные мероприятия для школьников, возможность трудоустройства для молодых специалистов. Этих целей можно достичь объединенными усилиями работодателей и власти, и у нас уже есть позитивные примеры такого профильного взаимодействия».

Эксперт отметила, что выбирая место жительства люди обычно руководствуются рядом критериев. Причем, ориентируются не только на размер зарплаты. Но и насколько комфортна городская среда, развита спортивная и культурная инфраструктура, безопасны ли условия проживания. Также важны профориентация для школьников, возможность трудоустройства для молодых специалистов.

«Этих целей можно достичь объединенными усилиями работодателей и власти, и у нас уже есть позитивные примеры такого профильного взаимодействия», - отметила Вера Курочкина.

Например, в Красноярске в 2022 году компания Эн+ открыла на базе краевого Дворца пионеров и школьников центр развития компетенций «Мультилаб» (популяризирует инженерные и IT-профессии), а на базе СФУ – «Академию IT» (позволяет студентам сразу после обучения устроиться на работу в компанию).

«РЕГИОН КОЛОССАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Эксперты пришли к общему мнению, что главная проблема оттока кадров из Сибири – это недостаточная информированность населения страны о возможностях, которые здесь открываются для специалистов.

«Наша основная задача – и власти, и бизнеса, и общества – действовать ради одной главной национальной цели – сбережения народа России. Мы продолжим строить детские сады, школы, улучшать транспортную инфраструктуру, модернизовать медицину и создавать чистые и благоустроенные городские агломерации. И всегда учитывать, что Сибирь сегодня – это регион колоссальных возможностей», – резюмировал заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Александр Орехов.