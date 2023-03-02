В 11 регионах России создадут обеспечивающую инфраструктуру к новым туристическим объектам

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Новые дороги, инженерные коммуникации будут построены к будущим туристическим объектам, которые реализуются при участии Корпорации «Туризм.РФ».

В ходе реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Минстрой России выделит 11 регионам субсидии на строительство обеспечивающей инфраструктуры к инвестиционным и туристическим проектам, которые реализуют инвесторы совместно с Корпорацией «Туризм.РФ». Это позволит обеспечить функционирование будущих новых туристических объектов. В Адыгее, Камчатке, Кузбассе, Твери уже ведутся работы по строительству транспортной и инженерной инфраструктуры, а еще семь регионов впервые получат субсидию Минстроя России. Речь идет о туристических объектах в Пермском и Приморском краях, Воронежской, Иркутской, Пензенской, Челябинской, Ярославской областях.

«Президентом поставлена задача – ускорить развитие туристической инфраструктуры и повысить доступность отдыха для россиян. Благодаря запущенному по его поручению нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» сегодня есть все инструменты для ее решения. В этом году в регионах будет идти активное строительство дорог, инженерных коммуникаций к будущим туристическим объектам. Важно, что обеспечивающая инфраструктура начнёт создаваться одновременно с реализацией инвестиционных проектов, что позволит обеспечить быстрый ввод в эксплуатацию гостиниц в самых разных уголках страны», - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как подчеркнул заместитель главы Минстроя России Юрий Гордеев, строительство обеспечивающей инфраструктуры будет происходит параллельно с реализацией самих инвестпроектов, чтобы к моменту ввода в эксплуатацию туристического объекта уже была готова вся необходимая инженерная и транспортная инфраструктура. Генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов добавил, что будущие гостиничные комплексы к моменту ввода в эксплуатацию получат готовые решения - дороги, электроэнергию, водоснабжение и другие инженерные коммуникации.

Так в Кемеровской области (Кузбасс) для нового всесезонного гостиничного и горнолыжного комплекса «Новый Шерегеш» ведутся проектно-изыскательские работы по строительству двух автомобильных дорог, сетей водоснабжения и водоотведения. В частности, будет построен автомобильный подъезд к туристическому центру города-курорта «Новый Шерегеш» с примыканием к автодороге «Чугунаш – Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» и к автодороге «Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол». Кроме того, будет осуществлено технологическое присоединение к сетям электроснабжения.

«Кузбасский горнолыжный курорт «Шерегеш» ждет большая волна строительства новых объектов и целых секторов, а также масштабная модернизация инфраструктуры. Развитие курортной зоны будет способствовать повышению предпринимательской активности, поможет создать новые рабочие места, увеличить заработок местных жителей, занятых в сфере гостиничного бизнеса», – отметил губернатор Кемеровской области (Кузбасс) Сергей Цивилев.

На сегодня действующий горнолыжный курорт «Шерегеш» пользуется большой популярностью у российских путешественников. Ежегодно его посещают около 2 млн туристов.

В 2023 году по нацпроекту «Туризм» в Тверской области начнутся проектно-изыскательские работы по строительству автоподъезда к аэропарку «Завидово» и транспортной развязки двух автодорог через М-10 «Россия». Также здесь продолжится строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры Речного вокзала в туристско-рекреационном кластере «Волжское море» в устье реки Шоша. «Развитие кластера «Волжское море» – это флагманский проект для нашего региона. Современный транспортно-пересадочный узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, станет отправной точкой в Тверской области для путешествий по Волге и Московскому морю», – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Пермском крае для развития всесезонного курорта «Губаха» начнутся работы по строительству двух автодорог и реконструкции одного участка автодороги с наружным освещением и парковками. Кроме того, к поселку Первомайский и новым объектам курорта будут проведены сети водоснабжения и водоотведения, а также подключены объекты капитального строительства к сетям газоснабжения и электроснабжения. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что регион уделяет большое внимание развитию промышленного, детского, санаторно-курортного круизного, гастрономического туризма, а также привлечению гостей в Прикамье для активного отдыха. «У нас уникальная природа, но мы понимаем, что сегодня успех во многом зависит от создания необходимой инфраструктуры. Считаем, что поддержанный Корпорацией «Туризм.РФ» проект обустройства инженерной инфраструктуры всесезонного курорта в Губахе даст новый импульс развитию направления активного отдыха», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

В Челябинской области для развития всесезонного многофункционального курорта «Аджигардак» будут проведены сети газораспределения, водоотведения, питьевое и техническое водоснабжение, а также будут построены сети электроснабжения и понижающая трансформаторная подстанция.

Кроме того, в ходе реализации национального проекта «Туризм» обеспечивающая инфраструктура к новым туристическим объектам будет построена и на Дальнем Востоке. Так в Камчатском крае продолжится строительство автодороги от поселка Термальный до будущего нового туристического кластера «Три Вулкана», а в Приморской крае на средства субсидии будут организованы работы по подключение объектов к инженерной инфраструктуре на территории рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком на острове Русский.