Как сбежавшие за границу звезды живут без России: Лобода и Брежнева распродают дома, а Милохин "проедает" розовый Майбах

Лобода Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как сбежавшие за границу звезды живут без России - вдали от родных и близких, русской речи, а главное, привычного и понятного им буржуазно-богемного образа жизни?

Гонорары сдулись, концерты и корпоративы поредели, а рекламные контракты канули в Лету. Вот и приходится вчерашним звёздам затягивать пояса потуже и распродавать остатки былой роскоши.

СВЕТЛАНА ЛОБОДА

Самопровозглашенная "суперзвезда" (с одноименным хитом певица когда-то рвала российские музыкальные чарты) с прошлого года живет в Риге и колесит с гастролями по Европе, показательно кутаясь на сцене в желто-голубой флаг. Теперь Лобода читает рэп на мове - в её сплошь русском репертуаре на днях появилась первая песня на украинском.

Между тем, из-за антироссийских высказываний экс-"ВИА Гры" въезд в Россию ей запрещен на 50 лет, из-за чего элитная недвижимость певицы в Подмосковье враз стала обузой. На днях на сайтах сразу нескольких агентств недвижимости появилось объявление о продаже особняка, в котором вчерашние поклонники без труда узнали звездные интерьеры: та же плитка на полу, та же ванная с джакузи, та же узнаваемая кухня с рисунком на вытяжке... Оказалось, дом, который до этого Лобода показывала лишь небольшими фрагментами, не блещет дизайнерской отделкой: ремонт в стиле "нулевых", повсюду темное дерево и кожаные диваны, а бассейн с лепниной и вычурной росписью в соцсетях и вовсе назвали чудовищным.

Лобода и ее подмосковный особняк. Фото: СОЦСЕТИ

Тем не менее, усадьба с хозяйским особняком на 1400 кв.м., домиками для охраны и персонала, летней кухней, многочисленными гаражами, прудом с японскими карпами и садом из трехсот деревьев обойдется покупателям в 650 млн рублей. Кроме того, недвижимость можно арендовать за 1 млн в месяц.

Вот только легально вывести из страны деньги в случае продажи певице будет проблематично: видимо, Лобода рассчитывает получить сумму наличными с оказией либо перевести в биткоины.

Избавиться от недвижимости решила и коллега Лободы по "ВИА Гре" Вера Брежнева, которая вместе с мужем-композитором Константином Меладзе осела в Италии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ВЕРА БРЕЖНЕВА И КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ

Избавиться от недвижимости решила и коллега Лободы по "ВИА Гре" Вера Брежнева, которая вместе с мужем-композитором Константином Меладзе осела в Италии, где у пары своя роскошная вилла на берегу озера. Жизнь в Европе дорогая, а работы у супругов немного - разве что редкие корпоративы для русскоязычной публики. Поэтому 300 миллионов, в которые Брежнева с Меладзе оценили свой дом в Подмосковье, пришлись бы им как нельзя кстати.

Главная фишка особняка - огромный полукруглый холл с потолками и панорамными окнами высотой в три этажа (красиво, но неудобно: чтобы банально постирать шторы, придется вызывать альпинистов). Каждая деталь в доме напоминает о том, что его владельцы когда-то буквально купались в деньгах: люстры - сплошь изысканный хрусталь, журнальные столики - непременно дизайнерские, перегородки и стены - через одну стеклянные, а модные светильники похожи на гигантские ролики от кошачьей шерсти. Кроме того, в доме есть собственный кинотеатр и хамам. Кстати, чтобы понежиться на простынях Веры Брежневой, необязательно покупать жилье: аренда обойдется в 1,8 млн рублей плюс счетчики - богатые умеют считать деньги.

Теперь же рэпер, обосновавшийся в Дубае, избавляется от вычурных украшений, в которые во времена шальных заработков вкладывал миллионы. Фото: СОЦСЕТИ

МОРГЕНШТЕРН*

Всего за несколько месяцев одиозный рэпер, хвалившийся в клипах цацками, тачками и контрактами с известным банком, растерял всё свое состояние. Сначала Моргенштерн проиграл суд о пропаганде наркотиков в песнях, затем неосторожно дал интервью Ксении Собчак, где заявил о бессмысленности празднования Дня Победы (эта выходка обернулась угрозой уголовного дела и бегством из России), и в конце концов, был признан иноагентом. Пафосный ресторан рэпера в центре Москвы закрыли на несколько месяцев за нарушение санитарных норм, и знаменитому скандалисту пришлось продать свою половину бизнеса, чтобы заведение осталось на плаву.

Всего за несколько месяцев одиозный рэпер, хвалившийся в клипах цацками, тачками и контрактами с известным банком, растерял всё свое состояние. Фото: СОЦСЕТИ

Теперь же рэпер, обосновавшийся в Дубае, избавляется от вычурных украшений, в которые во времена шальных заработков вкладывал миллионы. "Happiness ушло, Business прогорел", - описал свое нынешнее положение артист и объявил распродажу. Любителям ювелирки предлагают массивную цепь со знаком доллара, а также подвеску с драгоценной банкнотой, на которой вместо лица президента США выполнен портрет самого Моргенштерна. Жемчужина коллекции - созданный в единственном экземпляре калькулятор из белого золота, инкрустированный бриллиантами. Он оценивается в 165 тысяч долларов (около 12,5 млн рублей).

А вот дорогостоящей недвижимости в России у рэпера нет: дом в Новой Москве, который Моргенштерн называл своим, как выяснилось, он арендовал за 250 тысяч в месяц. Теперь хозяева никак не могут продать особняк из-за дурной славы "логова Моргенштерна".

*Признан иноагентом в РФ.

Тиктокер, в разгар сезона сорвавший съемки "Ледникового периода" и укативший в Америку, прямо перед Новым годом продал своё самое ценное имущество - розовый "Майбах", которым владел с марта 2021 года. Фото: СОЦСЕТИ

ДАНЯ МИЛОХИН

Тиктокер, в разгар сезона сорвавший съемки "Ледникового периода" и укативший в Америку, прямо перед Новым годом продал своё самое ценное имущество - розовый "Майбах", которым владел с марта 2021 года. На этой "ласточке" Милохин потерял полтора миллиона: купил за 8,5 - продал за 7. Собственным жильем в Москве неожиданно выстреливший в пандемию блогер-детдомовец так и не обзавелся: 100 миллионов на квартиру мечты в центре с выходом на крышу Даня не накопил, а связываться с ипотекой посчитал слишком обременительным - так и жил в съемной трешке.

Деньги от продажи "Майбаха" тиктокер, похоже, уже проел, а новых заработков на горизонте нет.

- Я ничего не зарабатываю сейчас: ноль, реально ноль. На счетах моего ИП 70 тысяч рублей, на одной карточке - 200 тысяч, на другой - 150. Это все деньги, которые у меня есть, - признался Даня в последнем интервью и добавил, что все заработанные миллионы он не спустил, а "вложил в себя".

Лидер "Ногу свело", который с начала спецоперации живет в Штатах и всячески пытается вписаться в модную антироссийскую повестку, погряз в долгах. Фото: СОЦСЕТИ

МАКС ПОКРОВСКИЙ

Лидер "Ногу свело", который с начала спецоперации живет в Штатах и всячески пытается вписаться в модную антироссийскую повестку, погряз в долгах. Былых гастролей и прибыльных корпоративов, как когда-то в России, за океаном нет, поэтому денег с трудом хватает лишь на оплату ипотеки: за таунхаус на окраине Нью-Йорка Покровский на сегодняшний день должен банку 539 тысяч долларов (ок. 41 млн рублей).

Между тем, в Москве у певца осталась квартира, платежки на которую он игнорирует. Так, в середине февраля управляющая компания выиграла суд у знаменитого должника, недоплатившего по коммуналке 87 тысяч рублей. Кроме того, по налогам и другим обязательным платежам у музыканта набежало еще 52 тысячи, и общая сумма задолженности составила 139 тысяч рублей - эти деньги взыскивают судебные приставы. Кстати, при таких цифрах, будь Покровский в России, выезд за рубеж был бы невозможен.

Но и это еще не всё: сооснователь и бывший барабанщик группы Антон Якомульский требует с бывшего коллеги десятки тысяч долларов - такие суммы набежали с продажи песен и альбомов, авторские права на которые принадлежат барабанщику. Все доходы Покровский якобы забрал себе и не может рассчитаться с коллегой вот уже девять лет.