Уехавшие из России Моргенштерн* и Андрей Макаревич* оказались в долгах

Рэпер Моргенштерн накопил налоговых задолженностей на 886 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Покинувшие Россию знаменитости привыкают к новой жизни за рубежом: сбивают ценники, соглашаясь на меньшие гонорары, приспосабливаются к куда более тесным площадкам и едут с гастролями в дальние страны. Так, например, осевший в Израиле Андрей Макаревич планирует тур по США: на февраль у рокера там намечены полтора десятка концертов. Плюс частные вечеринки, за которые музыкант, признанный в РФ иноагентом, со своим коллективом получает от 50 тысяч евро.

Рэпер Моргенштерн, который на родине также "дослужился" до статуса иноагента, перебрался в ОАЭ. Теперь некогда главный хулиган отечественного шоу-бизнеса поёт для русскоговорящей публики за 30 тысяч долларов: это втрое меньше его прежних заработков. И также планирует поездку в Штаты, где концерты пройдут в залах до 1000 мест.

Между тем, в России у обоих музыкантов остались незаконченные дела. Как выяснил сайт KP.RU, Андрей Макаревич задолжал по налогам на доходы физических лиц 137 тысяч рублей. Всё это - пени по просроченным обязательным платежам государству. Но куда большая брешь в бюджете обнаружилась у рэпера: Алексей Тагирович Моргенштерн (именно так по паспорту зовут исполнителя) накопил задолженностей аж на 886 тысяч рублей. Такая сумма набежала из двух платежей: 681 тысяча - долг по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (это знакомая строка расходов для всех бизнесменов); 205 тысяч - пени за просрочку. К слову, с такими дырами в бюджете обоих музыкантов не выпустили бы за границу из России.

Андрей Макаревич задолжал по налогам на доходы физических лиц 137 тысяч рублей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако, платить налоги, даже находясь за рубежом, все равно придется.

- Действительно, человек, который находится за пределами Российской Федерации, не освобождается от ответственности перед государством, гражданином которого он является, - отметил звездный адвокат Андрей Алешкин. - И уплата налогов - одно из главных обязательств граждан. Если этого не сделать добровольно, платежи будут взысканы Налоговой службой в судебном порядке; на счета и имущества таких недобросовестных плательщиков может быть наложен арест.

Адвокат Андрей Алешкин.

Также, по словам адвоката, налоги уехавших из России звёзд могут значительно возрасти в ближайшее время.

- Если в течение календарного года гражданин более, чем шесть месяцев, отсутствует на территории России, он теряет налоговое резидентство РФ. И в этом случае платежи с доходов возрастают с 13% до 30%, - добавил Андрей Алешкин.

*признаны иноагентами в РФ.