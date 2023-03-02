В России стартовал региональный этап Чемпионата «Абилимпикс» - 2023

С 1 марта в 85 субъектах Российской Федерации начинается региональный этап Чемпионата «Абилимпикс», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и национальный проект «Образование».

По всей стране в рамках соревновательной программы участники продемонстрируют экспертам свое профессиональное мастерство и навыки по 214 компетенциям.

«Чемпионаты по профессиональному мастерству «Абилимпикс» задают высокие стандарты мастерства, помогают активным, деятельным участникам совершенствовать свои навыки и умения, находить себя в жизни и работе. Региональные чемпионаты являются стартом на пути к новым победам в Национальном чемпионате и выполняют важную миссию в профессиональном развитии и дальнейшем трудоустройстве участников, способствуют развитию организации взаимодействия между образовательными учреждениями и предприятиями субъектов. Убежден, что и в нынешнем году все пройдет ярко, вы вдохновите гостей чемпионата своей энергией и талантом, обретете опыт, который позволит вам уверенно идти вперед, добиваться намеченных целей!», – обратился к участникам Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Кроме соревнований по профессиональному мастерству для участников предусмотрена деловая и образовательная программы, в ходе которых пройдут мастер-классы, семинары, тренинги по личностному росту, развитию предпринимательских навыков и самозанятости, ярмарка вакансий.

«Движение «Абилимпикс» – это не просто соревнования по профессиональному мастерству. Как и другие проекты нашей платформы, это место встречи единомышленников, новых знакомств. А вместе с тем - возможность показать свои профессиональные навыки и творческие способности, прекрасный шанс найти работу. Атмосфера дружбы на чемпионате - самая лучшая мотивация для дальнейшего саморазвития», – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

«Соревновательная программа региональных чемпионатов формируется исходя из потребностей рынка труда конкретного региона. Поэтому в каждом региональном чемпионате представлены наиболее популярные профессии для конкретного субъекта Российской Федерации. При этом компетенции могут быть как из перечня Национального чемпионата, так и региональные, отражающие специфику данного субъекта. Например, «Оленеводство» в Камчатском крае или «Кожевенное дело» в Ярославской области», – отметила руководитель Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступают региональные центры развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей». Проведение чемпионатов «Абилимпикс» включено в Национальный проект «Образование».

Информационная справка:

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».