Агата Муцениеце пришла на премьеру фильма в тапках и без макияжа

Агата Муцениеце. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Агата Муцениеце в числе других звезд посетила премьеру фильма «Беспринципные в деревне». Показ полнометражного продолжения популярного сериала, снятого по мотивам рассказов Александра Цыпкина, прошел 1 марта в столичном кинотеатре «Октябрь». Для выхода в свет экс-супруга Павла Прилучного выбрала весьма необычный наряд в черно-белых тонах.

Черную блузку Агата дополнила пышной белой юбкой, длинными перчатками и блестящей сумочкой на цепочке. В диссонанс с вечерним нарядом актриса надела черные меховые тапки в сочетании с белыми носками. Шлепанцы на меху – писк сезона, такая обувь появилась в новых коллекциях многих известных домов мод. Видимо, Муцениеце решила быть в тренде и выгуляла модную обновку на красной дорожке. Кроме того, этим вечером актриса предпочла обойтись без макияжа и пришла в кинотеатр с не накрашенным лицом.

Для премьеры экс-супруга Павла Прилучного выбрала весьма необычный наряд в черно-белых тонах. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях Агата отметила 34-летие. В честь этого события актриса посвятила себе любимой проникновенный пост в соцсетях.

«Скажу тебе, Агата, не бойся никого и ничего, ты молодец! Всем кажется, что они лучше, знают, как и что тебе делать, но никто, кроме тебя, не знает наверняка! — написала Муцениеце. - Так и продолжай. Тебя много раз пытались убедить, что ты плохая мать, плохая актриса, плохая жена, плохой человек, но они все ошиблись!».

Актриса решила обойтись без макияжа. Фото: Борис КУДРЯВОВ

День рождения артистке подпортила судебная тяжба с бывшим мужем. Накануне своего праздника Агата подала иск против Павла Прилучного. Актриса просит суд принудительно выписать экс-супруга из их московской квартиры. Во время брака Агата и Павел приобрели просторные апартаменты в столице и загородный дом в элитном подмосковном поселке «Трувиль». После развода Муцениеце с детьми осталась жить в московской квартире, а особняк отошел Павлу. Дом Прилучный брал в ипотеку и, чтобы не платить гигантский кредит, актер выставил его на продажу. Себе Павел купил особняк поменьше.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. С тех пор артист успел снова жениться – его избранницей стала 27-летняя актриса Зепюр Брутян. Вторая жена звезды «Мажора» скоро подарит ему третьего ребенка. Сын Тимофей и дочка Мия от брака с Муценице успели подружиться с мачехой и, по уверениям Прилучного, отлично с ней ладят.