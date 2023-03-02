Украинские диверсанты напали на села в Брянской области: Хроника событий

Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ Фото: REUTERS

Первым о том, что в четверг на Брянщине появились украинские ДРГ сообщил губернатор брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь», - написал он у себя в телеграм-канале в 11:29.

В этом же сообщении Богомаз отметил, что ликвидацией диверсантов уже занимаются вооруженные силы.

Чуть позже ФСБ сообщила: «В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».

Одним нападением диверсантов на Брянщине не ограничилось. Практически сразу после новости о вторжении террористов, Александр Богомаз подтвердил и более ранние сообщения новостных агентство, что «еще одна атака совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Оперативные и экстренные службы работают на месте».

Вместе с Сушанами «Минометному обстрелу подверглось и село Ломаковка. Пострадавших нет, повреждены два домовладения».

Через несколько часов, после десятка неподтвержденных сообщений разных каналов, Александр Богомаз еще раз объявил проверенную информацию: «В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения. В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает».

Из-за нападения киевских националистов на Брянскую область отменил рабочую поездку в Ставропольский край Владимир Путин.

«Президент Путин в Кремле. Он получает доклады регулярно и постоянно по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывает глава ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и глава Росгвардии Золотов. Речь идет о событиях в Брянской области в связи с атакой боевиков. Также Путин получает доклады от Александра Богомаза о ситуации на месте и мерах, чтобы обеспечить безопасность наших граждан», - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он же подчеркнул, что «речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов», интонационно выделив в своей речи слово «террористов».

ГДЕ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

Климовский район - самый запад Брянской области. Село Любечане - стоит в паре сотне метров от границы России и Украины. Так же, как и село Сушаны.

Еще в октябре прошлого года на заседании Совета безопасности Владимир Путин ввел в регионе «средний уровень реагирования». Это значит, что здесь есть особые полномочия у губернатора и по территориальной, и по гражданской обороне. В том числе возможно отселение на время жителей в безопасные районы, предусмотрено усиление охраны общественного порядка, военных и важных государственных. А также может проводиться досмотр транспорта и даже вводиться пропускной режим.