Украина поставила себя в один ряд с Басаевым: диверсанты пытались сделать из брянского села второй Буденновск

И все, кто ворвался в этой украинской диверсионной группе в брянское село, и те, кто давал на это нападение отмашку, поставили себя в один ряд с Басаевым Фото: REUTERS

Обвешаться до бровей автоматами и гранатами, найти глухую тропу в знаменитых брянских лесах — проскочить в ближайшее мирное село в 200 метрах от госграницы и начать кошмарить безоружных людей, женщин, детей — для этого доблести и ума точно не надо.

Для этого нужна лишь наглость, ненависть и хороший пинок от тех, кто эту «операцию» разработал — может, из Киева (есть «мастера» таких диверсий в ГУР — Главном разведуправлении вооруженных сил Украины), а может из Лондона (там таких комбинаторов не меньше).

Но все это — лирика. Главное — погиб минимум один мирный житель, ранен ребенок (по информации на полдень четверга, 2 марта). Силовикам пришлось в селе, где люди в страхе от террористов попрятались по домам, проводить зачистку.

И все, кто ворвался в этой украинской диверсионной группе в брянское село, и те, кто давал на это нападение отмашку, поставили себя в один ряд с Басаевым, Бараевым, Радуевым.

Помните таких деятелей?

Поход банд боевиков на Дагестан. С той же наглостью и уверенностью в безнаказанности. И отпор местных жителей вместе с Российской армией. А затем — и вторая чеченская компания с точечными операциями по ликвидации или поимке всех бандитских главарей.

До конца вся картина произошедшего на границе в Брянской области пока неизвестна. В ближайшие дни и часы мы узнаем больше. Но уже понятны самые важные вещи. Те диверсионные группы, что пришли с территории Украины терроризировать российкие села — это современные Басаевы.

И конец их ждет тот же. А как иначе?