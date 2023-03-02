Безопасной альтернативы сахару нет: медики доказали, что подсластители вызывают тромбозы и инфаркт

Долгое время подсластители считались вполне безопасной альтернативой сахару, но сейчас появились первые свидетельства того, что эти вещества могут быть не столь безобидны. Фото: Shutterstock

Международная команда медиков нашла первые доказательства того, что частое употребление напитков и блюд с добавлением подсластителя эритритола, заменителя сахара с нулевой калорийностью, может приводить к образованию тромбов и повышать риск сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов и инсультов.

Эритрол (известный как пищевая добавка Е968) часто применяется для того, чтобы придать вкус низкокалорийным и низкоуглеводным продуктам, а также продуктам из кето-диет, разработанных для людей с диабетом. Основным бонусом вещества считается тот факт, что оно не повышает уровень глюкозы в крови, как это делает сахар. Продукты без сахара, содержащие эритрол, также часто рекомендуют людям с ожирением или метаболическим синдромом.

Долгое время подсластители считались вполне безопасной альтернативой сахару, но после 30-летнего периода их широкого применения, появились первые свидетельства того, что эти вещества могут быть не столь безобидны.

Риск для здоровья сердца и сосудов ученые связывают с тем, что вещество, заменяющее сахар, способно накапливаться в организме и его молекулы увеличивают риск развития тромбозов. В пользу такой гипотезы говорит тот факт, что даже однократный прием подсластителя в несколько раз повышает свертываемость крови на протяжении двух суток.

- Наше исследование показывает, что, когда участники употребляли искусственно подслащенный напиток с таким количеством эритрола, которое содержится во многих обработанных пищевых продуктах, то в течение нескольких дней уровень эритрола в их крови был заметно повышен и создавал риск для образования тромбов, — говорит один из авторов исследования Стенли Хазен. - Важно, чтобы были проведены дальнейшие исследования для изучения долгосрочного воздействия искусственных подсластителей в целом и эритрола в частности, особенно в отношении людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.