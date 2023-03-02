Дом Светланы Лободы в Подмосковье продают за 650 миллионов рублей

Особняк точь-в-точь совпадает с домом в соцсетях Лободы. Фото: соцсети; slrealty.ru.

Светлана Лобода, год назад перебравшаяся в Европу, еще не скоро сможет приехать в Россию: самопровозглашенной суперстар за ее русофобские высказывания запрещен въезд в страну на 50 лет. Однако, здесь у певицы осталось дорогостоящее имущество - трехкомнатная квартира в Москве и особняк в Подмосковье, который на днях выставили на продажу.

Как выяснил сайт KP.RU, сразу несколько агентств элитной недвижимости предлагают купить загородный дом с участком в 1 гектар на Новорижском шоссе. Цена лота варьируется от 630 до 650 миллионов рублей. Кроме того, недвижимость можно арендовать за 1 млн в месяц.

Та же кухня... Фото: соцсети; slrealty.ru.

О владельцах риэлторы не распространяются, но отмечают, что дом в собственности более пяти лет, с документами, мол, все в порядке. Тем временем, на снимках легко угадываются интерьеры и фасад особняка Лободы, который она особенно часто публиковала в соцсетях в период пандемии. Последнее фото из этого дома певица разместила на Новый год-2022.

Между тем, большой экскурсии по своим владениям, как это принято у звезд, Лобода никогда не проводила, и можно было только догадываться, в какой роскоши на самом деле живет артистка с двумя дочками. Оказалось, это не просто особняк, а целый усадебный комплекс из четырех строений: основного дома, гостевого дома, а также домов для персонала и для охраны.

...та же ванная комната... Фото: соцсети; slrealty.ru.

...те же потолки в гостиной... Фото: соцсети; slrealty.ru.

В хоромах Лободы три этажа: на 1400 квадратных метрах разместились четыре спальни, кухня, холл, две столовых, гостиная с переходом в бассейн размером 10*10 метров, несколько санузлов и ванных комнат, джакузи, большая и малая гардеробные, бильярдная комната с баром, кабинет, библиотека, тренажерный зал, постирочная... На участке - гараж на три автомобиля (это строение совмещено с домиком для персонала), парковка на 12 машин, летняя кухня, беседка и зона барбекю. В саду, где растут более 300 деревьев - елки, сосны, березы и туи - поработал дизайнер: здесь "дорогой парковый ландшафт", а в пруду живут японские карпы. По периметру установлено видеонаблюдение, а главное, вся эта красота скрыта от лишних глаз.

- Участок окружен строениями и не просматривается из близлежащих домов, - заверили агенты. - Дом находится в охраняемом коттеджном поселке и продается с мебелью.

...та же плитка на полу... Фото: соцсети; slrealty.ru.

Однако эксперты сомневаются, что Лобода сможет легко продать недвижимость, даже если переоформила ее на другого человека. В частности, на своего охранника - такую информацию СМИ публиковали в прошлом году.

- Скорее всего, дом Лобода продает через посредника по доверенности, которую могла оформить и за рубежом, - отметил звездный адвокат Андрей Алешкин. - Либо дом передан кому-то по дарственной, и новый владелец выставил особняк на продажу. Но легально вывезти такие огромные деньги из России проблематично: у нас есть служба финансового мониторинга, которая не позволит это сделать. Возможно, Лобода рассчитывает, что деньги ей привезут наличными либо отправят биткоинами.

...и то же резное изголовье кровати. Фото: соцсети; slrealty.ru.

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