Россияне уходят в «магазины низких цен» и онлайн: как сказалось на торговле рекордное падение спроса

Росстат выяснил, что россияне стали чаще делать покупки в «магазинах низких цен» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Розничная торговля у нас уже десять месяцев подряд борется со спадом продаж. Это следует из данных Росстата. В среднем по 2022 году падение оборота составило 6,7%, в январе 2023 года оно на том же уровне — минус 6,7% к январю 2022.

Экономят россияне в первую очередь на непродовольственных товарах. Здесь падение сильнее: 11,1% по 2022 году, 10,4% в январе 2023-го к январю-2022. Это в рублях, а, по данным аналитиков INFOLine, в физическом объеме непродовольственный сектор за 2022 год просел на 14,3%. Больше всего скукожились продажи бытовой техники и электроники – почти на треть, а также одежды и обуви – примерно на 20%.

Основные причины понятны — режим экономии и уход с рынка ряда популярных и привычных зарубежных марок. При этом наша торговля и на этих тенденциях сумела сделать неплохой бизнес. Точнее, наиболее живучая ее часть. По данным компании «INFOline-аналитика», оборот топ-10 крупнейших российских ритейлеров за 2022 год вырос почти на 16%. А с учетом маркетплейсов Wildberries и Ozon — на 25%.

С маркетплейсами, через которые идет основной объем дистанционной торговли, все понятно. Именно там теперь почти все затариваются недорогим промышленным ширпотребом.

А что у остальных? На 40% за 2022 год вырос объем выручки у «Светофора». Это сеть жестких дискаунтеров — магазинов с очень низкими ценами (это достигается за счет экономии на «подаче» товара в торговом зале, который больше напоминает склад). Свои дискаунтеры открыли и X5 Retail Group (куда входят «Пятерочка» и «Перекресток») и «Магнит». Магазины низких цен «Чижик» от X5 Retail за год увеличили продажи в 12 раз (год к году). А «Магнит» в дополнение к дискаунтеру «Моя цена» объявил об открытии еще одного, с еще более суперэкономными ценами - «Первый выбор».

- Это довольно стандартная подстройка под сберегательную модель поведения граждан, - объясняет аналитик TeleTrade Алексей Федоров. - Такая бережливость сохранится, как минимум, до 2024 года — если исходить из опыта прошлого санкционного кризиса 2015 года. Что и почему делает и будет делать ритейл, тоже примерно понятно из опыта прошлых кризисов. Торговые сети, продающие товары «для богатых», особенно ничего не теряют — потребление их клиентов даже в кризис сокращается слабо. То же касается крупных мультибрендовых сетей и магазинов эконом-класса и дискаунтеров. Первые просто увеличивают в ассортименте долю более дешевых товаров, а вторые получают приток клиентов за счет обедневшего среднего класса. Главный удар — по магазинам, которые обслуживали потребителя со средним достатком. Им сложно сохранить прежний уровень цен, и покупатели начинают искать аналогичные товары в других, более дешевых местах. Либо магазинам приходится жертвовать привычным для среднего класса качеством. Сложности и у монобрендовых торговых сетей (которые торгуют, например, электроникой конкретной марки — Ред.). Скорее всего, они будут вынуждены закрывать часть своих торговых точек — если еще этого не сделали.