Правительство готово расширить пакет стимулов для региональных операторов

1-3 марта в Сколково проходит IV международный форум-выставка «Чистая страна». Второй день мероприятия был полностью посвящен отходам – вопросам обращения с ТКО и перспективам заработки вторичных ресурсов.

СОРАЗМЕРНО КОВИДНОЙ СУБСИДИИ

Федеральное правительство России готово продлевать и дополнять пакет специальных мер поддержки региональных операторов в случае изменения экономической ситуации.

«В ежемесячном формате отслеживаем ситуацию в отрасли. Мы видим ситуацию по каждому региональному оператору, по каждому субъекту и федеральному округу, - сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин. - Мы готовы дополнять тот пакет мер, которые сегодня существуют. Поэтому, если нужно, то это не всё, что есть сейчас».

Причем, помощь, которую получают сейчас компании, может быть продлена в зависимости от экономической ситуации.

«Это специальные меры, которые носят срочный характер – до одного года. Где-то мы их продлеваем. И, конечно, мы будем это делать по необходимости», - пояснил замминистра.

Представитель Минприроды РФ также подчеркнул, что ранее правительство подготовило распорядительный документ об обнулении таможенных пошлин для компаний, работающих в отрасли отходов.

В свою очередь, региональные операторы считают оказываемую помощь соразмерной той, которую они получили в период начала пандемии.

«Таким образом, мы оценили государственную поддержку в рамках сложившейся ситуации в пределах от 5,5 до 7,5% от совокупной выручки. Это соразмерно с той поддержкой, которую мы получили в рамках «ковидной» субсидии», - сообщил заместитель исполнительного директора ассоциации «Чистая страна» Борис Прокопьев.

В числе утвержденных правительством мер поддержки он отметил возможность закупки оборудования по системе параллельного импорта, отсрочку уплаты обязательных платежей, а также изменения сроков утверждения инвестпрограмм и возможность перераспределения расходов, учтенных в тарифах в рамках инвестпрограмм на 2022-23-й годы, кроме того, был уменьшен максимальный срок эксплуатации транспортных средств.

ДАЖЕ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ СТАНОВЯТСЯ ЭКОЛОГИЧНЕЕ

Около 50 тыс. тонн вторичного пластикового сырья (1,7 млрд пластиковых бутылок) к концу 2023 года будет использовать СИБУР для производства новых бутылок.

«На первый взгляд, добавить вторичное сырье в бутылку несложно. Но, если вникнуть в детали, становится ясно, как это непросто. Вам необходимо в готовый технологический процесс сделать инъекцию чуждого, вторичного сырья, – сообщил Кирилл Шугаров, старший менеджер по устойчивому развитию СИБУРа. - Это сырье нужно довести до уровня чистоты первичных компонентов. К концу 2023 года наш завод Полиэф в Благовещенске (республика Башкортостан) выйдет на полную мощность, что означает вовлечение во вторичный оборот около 50 тыс. тонн вторичного сырья в год, что соответствует 1,7 млрд. бутылок».

Сырьем для изготовления бутылки у СИБУРА являются пластиковые «хлопья», полученные из вторичных бутылок. По специальной технологии вторичный пластик (флекса из пластиковых бутылок, которые жители России отсортировали и сдали на переработку) смешивается с первичным сырьем – получается гранула Vivilen. По словам Шугарова, поставщиков, которые могли бы обеспечить необходимое компании качество флексы, не было.

«Мы выделили потенциальных поставщиков и помогали им дотянуть до объема и качества сырья, которое требовалось. Таким образом, мы планируем создать пул из 5-7 поставщиков», - пояснил Шугаров.

Данный проект вносит существенный вклад в выполнение целей стратегии в области устойчивого развития компании по вовлечению полимерных отходов обратно в производственный цикл и производству «зеленых» продуктов.