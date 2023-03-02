Герой спецоперации «Z» старший прапорщик Насынов спас жизнь десятерым товарищам

Фото: Александр КОЦ
Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.
Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.
«Беспрерывное изучение врага сделает тебя великим полководцем», - говорил офицерам военачальник Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял: «Идешь бить неприятеля – умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации. Побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения. Недорубленный лес опять вырастает».
Гвардии сержант Алексей Носков
«Гвардии сержант Алексей Носков вместе с вверенным ему отделением в составе батальонной тактической группы Воздушно-десантных войск выполнял задачи по штурму важного объекта, находящегося под контролем вооруженных националистов. Перед штурмом Алексей вместе с подчиненными, скрытно продвигаясь, используя условия местности, обнаружили наиболее уязвимые позиции боевиков, после чего доложив командованию, одними из первых атаковали боевиков. В бою, действуя мужественно и отважно, отделение Носкова прорвало оборонительный рубеж боевиков, нанеся существенный урон живой силе противника.
Понимая, что удержать объект под контролем невозможно, националисты спешно покинули позиции и отступили вглубь подконтрольных им территорий. Умелые действия сержанта Алексея Носкова позволили в кратчайшие сроки провести штурмовые действия объекта националистов и взять его под свой контроль».
Старший прапорщик Сымбат Насынов
«Старший прапорщик Сымбат Насынов выполнял задачи по обеспечению безопасности перемещения тыловой колонны в заданный район. Противник, стремясь перекрыть возможность тылового снабжения позиций, находящихся на передовой, предпринял попытку атаковать колонну, открыл по ней пулеметный и минометный огонь. Скомандовав подчиненным занять оборону, Насынов приступил к отражению нападения. Несмотря на превосходящие силы боевиков, российские военнослужащие под командованием Насынова, действуя смело и решительно, отражали атаки националистов.
В ходе боя, Сымбат, рискуя собственной жизнью, вытащил из-под огня противника более 10 российских военнослужащих, получивших ранения и не способных самостоятельно укрыться от обстрела противника. Эвакуировав раненых в безопасное место, Сымбат оказал им неотложную помощь, чем спас товарищам жизни, после чего продолжил вести бой. По итогам боя националисты, несмотря на превосходящие силы, понеся потери, отступили. Самоотверженные и решительные действия старшего прапорщика Сымбата Насынова позволили отразить атаку противника и выполнить поставленную задачу».