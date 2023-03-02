Ленинградская область готовит программы социальной реабилитации ветеранов СВО

Во всеволожском Мультицентре можно пройти обучение по 24 профессиям. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области стал модельной площадкой комплексной помощи ветеранам СВО для регионов России. По инициативе губернатора Александра Дрозденко специалисты центра готовят программы профессиональной переподготовки для участников специальной военной операции. Во всеволожском Мультицентре военнослужащие будут получать комплексную поддержку: психологическую, юридическую и медицинскую помощь, а также содействие в получении новой профессии и в трудоустройстве. С работой Мультицентра 2 марта познакомился полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

- Первоочередная задача для руководства Ленинградской области - создание условий для мягкого возвращения военнослужащих после боевых действий в мирную жизнь, - рассказал Александр Дрозденко. - Важно продумать механизмы медицинской реабилитации и социальной абилитации. Одной из площадок, где осуществляют такую работу в Ленинградской области, является Мультицентр социальной и трудовой интеграции. Здесь умеют позаботиться обо всем: от нового обустройства быта, психологической, медицинской, юридической помощи до бучения новым специальностям и трудоустройству.

Сейчас в Мультицентре можно пройти обучение по 24 профессиям, в том числе по рабочим специальностям. Из них для участников СВО готовят образовательные программы по четырем направлениям. Кроме того, специалисты центра помогут получившим инвалидность ветеранам СВО научиться необходимым бытовым навыкам, а также окажут психологическую поддержку.

По словам руководителя Мультицентра Ирины Дрозденко, комплексный характер оказываемой помощи - важная гарантия успешной адаптации ветеранов боевых действий. Ленинградская область готова делиться своим опытом с другими регионами России.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан познакомился с новыми программами реабилитации ветеранов СВО. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 22 февраля президент Владимир Путин объявил о создании новых мер поддержки для всех, кто работает на победу страны – участников и ветеранов боевых действий, сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Российский лидер поручил обратить особое внимание на помощь семьям военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Президент предложил создать государственный фонд помощи ветеранам СВО и семьям погибших. По словам президента, госфонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации и в получении новой профессии.

Ранее, в начале февраля, глава Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разработать программы комплексной реабилитации ветеранов боевых действий, в том числе медицинской и социальной.

«В регионе ведется работа по всем этим направлениям: соцзащита, здравоохранение, образование, служба занятости активно взаимодействуют по этим вопросам с региональным сервисным уполномоченным АСИ. Одним из важных направлений нашей работы является профессиональная переподготовка наших бойцов - это поможет адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам и оставаться самостоятельными», - подчеркнул губернатор.