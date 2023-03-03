Военная спецоперация на Украине 3 марта 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 марта 2023 года.

Воздушная тревога была объявлена в украинских регионах, которые граничат с Брянской областью, об этом сообщили на официальном ресурсе по оповещению населения.

Сигнал тревоги звучал в двух украинских регионах одновременно в 12:35 мск 2 марта, а через шесть минут воздушная тревога была объявлена и в Полтавской области.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о том, что экстренная эвакуация жителей Купянска может быть только поводом для изъятия жилья украинцев в пользу ВСУ.

ФСБ РФ заявила о пресечении вылазки украинских боевиков в Климовский район Брянской области. Националисты были выдавлены за российскую границу во избежание жертв среди мирного населения и разрушения российских объектов инфраструктуры. Затем боевики были атакованы массированным артиллерийским ударом.

Владимир Путин во время телемоста с центром знаний в Пятигорске «Машук» отметил, что настоящее преступление совершают неонацисты и их хозяева: "Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти хозяева не вспомнят. Никто даже не обратит на это внимание. Но вновь повторю. Ничего у них не получится. Мы их дожмем!"