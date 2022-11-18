«Никто такого не ожидал»: Открытия археологов меняют представления о древней истории России

Иллюстрация Виктора Васнецова к «Песни о вещем Олеге» А. Пушкина

Когда и откуда люди впервые пришли на территорию России? Почему история и культура нашей страны уникальны? Как новые открытия археологов изменили представления о Древней Руси, известные нам со школы?

Николай Макаров, директор Института археологии РАН, академик, вице-президент Российской академии наук рассказал об этом на Всероссийской научно-практической конференции «Россия: единство и многообразие», которая проходила в Москве 16 и 17 ноября.

- У нас стоит задача нового осмысления археологического наследия и понимания того, как оно соотносится с проблемами истории и современного российского пространства, - обозначил академик суть своего доклада «Археология в современном осмыслении российской истории».

ИЗ АФРИКИ НА КАСПИЙ - 2 МИЛЛИОНА ЛЕТ НАЗАД

Начнём с самого нашла: когда появились первые люди на территории России? Если зададите этот вопрос в интернет-поисковике, увидите самые разные версии, в том числе на уважаемых ресурсах. Ответ современной науки: 2 миллиона лет назад.

- Возраст древнейших стоянок олдованской культуры, которые открыты на территории Дагестана академиком Амирхановым, - около 2 миллионов лет, если точнее, 1 миллион 950 тысяч лет, - поделился Николай Макаров. - Это древнейшие следы пребывания человека на территории России. И они свидетельствуют о том, что один из путей первоначального заселения человеком Евразии, расселения Homo erectus из Африки, его древнейшей прародины, пролегал вдоль западного побережья Каспийского моря.

Олдувайская, или олдованскся культура названа так по имени ущелья в Танзании, где были сделаны важнейшие для понимания эволюции человека находки. Дагестанские стоянки древнего человека той же культуры - Мухкай, Айникаб, Гегалашур. Археологи нашли здесь ручные рубила, грубые камни, чопперы для раскалывания костей.

ЗАРАЙСКИЙ БИЗОН И ДОСТИЖЕНИЯ МИРОВОГО МАСШТАБА

- Начиная с этого времени на территории России происходили очень сложные процессы расселения, освоения ресурсов, обустройства поселений, а затем формирования культурных обществ и ранних государств, - продолжает академик. - Что здесь наиболее важно?

Во-первых, сама длительность присутствия человека на территории нашей страны.

Во-вторых, это пространство больших достижений человечества, масштабы которых мы недооцениваем. Искусство верхнего палеолита (например, Зарайский бизон - статуэтка удивительной красоты и пластики из бивня мамонта, ей 22 - 23 тысячи лет, нашли ее в подмосковном Зарайске, а в древности использовали в магических охотничьих ритуалах. - Л.С.), центры металлургии эпохи бронзы, феномен степного коридора, по которому в течение четырёх тысячелетий шли контакты между западом и востоком, скифская культурную общность, шедевры скифского звериного стиля... Масштабы этих процессов стали понятны археологам совсем недавно. Многообразие культур на территории России кажется естественным. Но нет другой современной страны, разные части которой в древности испытали влияние и античных цивилизаций, и культур Дальнего Востока.

Кстати, в информационной системе «Археологические памятники России» - 54 тысячи памятников.

РЮРИК - НЕ ЛЕГЕНДА

- Относительно недавняя история - 862 год, - Николай Макаров в своём рассказе перемещается в Великий Новгород и в другую эпоху. По меркам директора Института археологии IX века - почти вчера. - Отсчёт истории России традиционно ведётся с года призвания Рюрика, и все курсы русской истории начинаются с этой даты. Но историки и археологи, которые профессионально занимаются Древней Русью, хорошо осознают, что дата во многом условна. К ней всегда относились осторожно, потому что она взята из византийских хронографов. И вот в 2021 году экспедиция Института истории материальной культуры РАН, которая уже 50 лет ведёт раскопки на Рюриковом городище в Новгороде, получила дендродаты (то есть данные о возрасте дерева. - Л. С.) дубовых укреплений, которые защищали древнейшее поселение на Рюриковом городище. И были получены совершенно неожиданные результаты: 858, 859, 862 годы. Они очень близки к летописной дате. Вероятность того, что мы получим такое совпадение летописи и археологии, была минимальной. Никто этого не ожидал. Археология дала подтверждение тех событий, которые всегда казались легендарными.

УКРАШЕНИЯ СЛАВЯНСКИЕ, МОНЕТЫ АРАБСКИЕ

- В учебниках присутствует представление о том, что средневековая Русь - государство, объединившее многие племена, которые сохраняли свою культурную идентичность и самобытность. Эта идея очень сильно укоренена. Однако исследования последних лет показывают: средневековая Русь, или по крайней мере ее центральная часть, - это плавильный котёл, - подчёркивает Николай Макаров. - В нем присутствуют элементы славянской культуры, балтской, финской, тюркской. Они встречаются на одних и тех же памятниках. В XII веке происходит становление единой древнерусской культуры, которая впитывает разные элементы.

Один из примеров - могильник Шекшово X - XI века. Сейчас это Ивановская область, а в средние века Суздальское Ополье:

- Интереснейшее погребение, в котором мы видим финские украшения - шумящие подвески, славянские височные кольца, византийские и арабские монеты. Вся культурная сложность в одном комплексе! И это очень характерная черта для культурных процессов, которые происходили в это время.