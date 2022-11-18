Жена премьер-министра Израиля подаст в суд из-за веры в Иисуса

Экс-премьер Израиля Яир Лапид с супругой Лихи. Фото: EAST NEWS

Лихи Лапид, жена премьер-министра Израиля Яира Лапида, остающегося на своем посту положенное до формирования новой коалиции и правительства время, направила предупредительное письмо, в котором сообщила, что намерена подать в суд иск о клевете в отношении раввина Товии Зингера.

Зингер, являющийся основателем и руководителем организации Outreach Judaism («Просветительский иудаизм»), известен своей непримиримой борьбой с миссионерской деятельностью среди евреев.

Ранее 60-летний Зингер, имеющий американское гражданство и постоянно проживающий в Пенсильвании, опубликовал видео, в котором содержится утверждение, будто бы иудейка по рождению Лихи Лапид верит в Христа.

– Видео, которое вы опубликовали на своем канале YouTube и которое набрало почти 30 000 просмотров, представляет собой умопомрачительную работу по раскручиванию злонамеренного, безосновательного заговора, – написала жена израильского премьера, обращаясь к раввину.

Позже выяснилось, что человек якобы близкий к семье Лапида, чьи высказывания послужили основой для выводов Зингера, воспользовался непроверенной информацией, которую впоследствии сам признал ложной.

Лихи Лапид в досудебном порядке потребовала от Зингера удаления «порочащей ее информации», а также 100 тысяч шекелей (1,74 миллиона рублей) моральной компенсации. В противном случае она грозит обратиться в суд, и тогда сумма может значительно вырасти.