Маленький американец случайно нашел своего двойника и стал знаменитым

Забавный ролик стал одним из самых популярных в TikTok, набрав миллионы просмотров.

Американка Жак Уильямс отправилась со своими малолетними сыновьями в супермаркет. Там она увидела, что ее старший сын Картер разговаривает с мальчиком, изображенном на одном из рекламных плакатов.

Мальчишка, запечатленный на фото, оказался практически полным двойником Картера.

Жак начала снимать видео разговора Картера со своим «близнецом».

Забавный ролик стал одним из самых популярных в TikTok, набрав миллионы просмотров.

Действительно, у обоих мальчиков – одинаковые черты лица, светлые вьющиеся волосы. Картер смотрит сначала на маму, а потом на плакат, удивленно произнося: «Это Картер, и это Картер».

Мама пытается объяснять находящемуся в замешательстве ребенку, что это всего лишь сильно похожий на него, но совсем другой мальчик. Но в спор вступает младший сын Жак, Кейден, который тоже не может разобраться – кто есть кто – и лишь окончательно запутывает всех.

Комментируя забавное видео, пользователи соцсети поражаются удивительному сходству Картера и его двойника, ведь различий между ними практически нет.

Самое удивительное, что на опубликованное Жак видео откликнулась мама мальчика, снявшегося в рекламе, которая сообщила, что ее сына тоже зовут Картер.