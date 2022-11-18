Ученые изучили кости карпа, обглоданные 780 тысяч лет назад, и удивились. Что они узнали

Древние люди жарили на костре еще и мясо. Фото: Shutterstock

Карп, запеченный в листьях

Изучив косточки крупного – почти 2-х метрового карпа, обглоданные 780 тысяч лет назад, израильские ученые обнаружили, что сама рыбина была выловлена и приготовлена некими пещерными поварами - скорее всего запечена на углях.

Остатки недоеденного блюда нашли на стоянке древних людей Гешер-Бенот Яакове - археологическом участке, расположенном чуть к северу от Мертвого моря. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что они – останки - испытали воздействие высоких температур. Но не обуглились так, если бы предки съели карпа сырым, а его кости выбросили в очаг. И не просто в огонь сунули рыбу. Предки использовали более изощренные кулинарные навыки. Об этом свидетельствовали химические анализы, согласно которым, карп был нагрет при температуре от 200 до 500 градусов.

- Трудно сказать со всей определенностью, как именно готовили рыбу, но, с учетом того, что воздействия очень уж высоких температур не было, ясно, что ее не готовили непосредственно на огне и в огонь кости не бросали в виде отходов или материала для сжигания, - приводит Daily Mail слова профессора Наамы Горен-Инбар (Naama Goren-Inbar) - исследовательницы из Еврейского университета в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalem).

Ученые предполагают, что карпа запекли, завернув его в какие-нибудь листья – возможно, пальмовые.

Голова запеченного карпа - ее не съели.

Считается, что термическая обработка пищи и прочая кулинария способствовали эволюции. Благодаря им люди набрались ума. Поскольку начали получать более калорийное питание, необходимое для роста мозга. К тому же жить стали сытнее, а удовлетворять аппетит легче - отпала необходимость тщательно перетирать зубами сырые продукты. Это экономило массу времени, которое можно было использовать на самосовершенствование и изобретение чего-нибудь полезного. Например, каменного топора. Или лука со стрелами.

Кстати, под термически обработанной ученые понимают не только пищу, приготовленную непосредственно на огне, но и вяленную и высушенную.

До недавнего времени имелись несколько неопровержимых свидетельств того, что люди начали использовать тепло очага для осмысленного приготовления пищи примерно 170 000 лет назад. Однако новое открытие отодвинуло эту дату, минимум, на 610 000 лет назад. О чем ученые сообщили в журнале Nature Ecology and Evolution.

Первыми поварами скорее всего были женщины. Фото: Shutterstock

Шашлык по-карски

Чуть раньше израильские исследователи на стоянке древних людей Evron Quarry – опять же в Израиле – обнаружили окаменелости костей каких-то животных – возможно, мамонтов. Возраст - миллион лет.

Видимых следов огня не нашли. Но спектроскопия останков продемонстрировала, что они подвергались воздействию высокой температуры. При чем разной.

Благодаря специальному алгоритму компьютер отсортировал кости, которые были нагреты особенно сильно и сделал вывод, что их опалил огонь.

Это позволяет предположить, что первым блюдом, приготовленном на костре, была все же не запеченная рыба.

Ученые, которыми руководил Зейн Степка (Zane Stepka) из Центра археологии (Kimmel Center for Archaeological Science) полагают, что люди, скорее всего, развели костер в Evron Quarry сами. Если бы возгорание возникло случайно – например, было каким-нибудь природным пожаром, то останки, обнаруженные лежащими рядом, испытали бы более однородное тепловое воздействие.

Хотя не исключено, что обитатели стоянки принесли туда огонь, вспыхнувший где-то неподалеку от удара молнии. Как нам объясняли в школе.

Искусственный интеллект, в итоге, рассортировал останки: одни кости были нагреты до 400 градусов Цельсия, другие – до 600 градусов. Из чего, похоже следует, что предки жарили мясо вместе с костями - то ли на углях, то ли на открытом огне. Делали своего рода шашлык. По-карски, как сейчас бы назвали такой.

Свои доводы ученые привели в журнале Proceedings of the National Academy Sciences, на который ссылается портал SciencesAlert.

Кстати, возможно, традиция жарить шашлык зародилась не на территории нынешнего Израиля. Находки, спорные, однако, свидетельствуют, что на звание «первых «поваров» претендуют гоминиды вида Homo erectus, которые жили Африке - в пещере, расположенной на краю пустыни Калахари, примерно 2 миллиона лет назад. Подробности в нашем материале.