«Цербер» оказался злобным: В России вновь растет число заражений коронавирусом

В классификации ВОЗ новый вариант коронавируса BQ.1 и его «младший брат» BQ.1.1 считаются вариантами, «вызывающими озабоченность». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор огорошил: варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 («Цербер») передаются от человека к человеку быстрее, чем любые другие мутации. В России выявляют все больше случаев заражения этими штаммами. Главная причина – плохо вакцинируемся, коллективного иммунитета нет.

В 20 регионах страны все больше заболевших COVID-19, в Москве, например, число больных коронавирусной инфекцией выросло на 30,9%, а в Московской области на 4,3%. Доля внебольничных пневмоний среди больных COVID-19 за последний месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%, а это может усложнять путь к выздоровлению.

В классификации ВОЗ коронавирус BQ.1 и его «младший брат» BQ.1.1 считаются вариантами, «вызывающими озабоченность» (такова официальная формулировка), и медики за ними следят пристально. В мире доля заболевших BQ.1 за последнюю неделю октября выросла с 13,3% до 16,2%, но вроде пока болеют не тяжело.

Косвенно об этом может говорить и сокращение числа смертей. Например, за неделю с 7 по 13 ноября число новых еженедельных смертей от ковида в европейском регионе сократилось на 41% по сравнению с предыдущей неделей. Правда, Россия за эту неделю в плане смертей выглядит не лучшим образом. Наибольшее число потерь от коронавируса по Европе было именно в нашей стране, 436 случая за неделю.