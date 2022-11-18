Даже 7 минут ходьбы в день помогают здоровью

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Ученые Исследовательского центра первичной медицинской помощи из испанской провинции Бискайя доказали, что даже семь минут ежедневной физической активности приносят значительную пользу для здоровья. Об этом сообщает в своем канале врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

Исследователи наблюдали за 3357 пациентами на протяжении 15 лет. И выяснили, что даже 50 минут ходьбы или другой физической нагрузки в неделю снижают риск смертности на 31%.

- А если выполнять рекомендацию ВОЗ и увеличить физическую активность до 150 минут в неделю, смертность снижается на 50%. То есть около 25 минут ежедневной ходьбы помогут значительно улучшить здоровье и качество жизни, - считает Зухра Павлова.

Возможности для того, чтобы вести активную жизнь, есть. Прогуляться в парке, заменить лифт подъемом по лестнице, припарковать машину за пару кварталов от работы и пройтись пешком.

- Все эти действия легко внедрить в жизнь. Они помогут повысить количество ежедневной активности и выполнить хотя бы минимум в семь минут, - пишет врач.

Особенность испанского исследования в том, что участвовали люди, ведущие малоподвижный образ жизни, с хроническими заболеваниями. Ожирение, гипертония, диабет, артриты – неполный перечень проблем пациентов. Врачи, оказывающие первичную медицинскую помощь, вместе с таблетками прописывали и любую физическую активность. Хотя бы в малых дозах. Те, кто следовали этим предписаниям, ощутили волшебную силу физкультуры на себе.

Многие до этих предписаний вообще не занимались какой-либо физической активностью. Тем больше была их радость, когда даже недолгие пешие прогулки оказывали ощутимый эффект.

- Это исследование еще раз показало, что не обязательно упахиваться в тренажерном зале, бегать марафоны и ходить строго 10 тысяч шагов ежедневно. Но обязательно каждый день делать хоть что-то для своего здоровья. Хотя бы 7 минут ходьбы, - отмечает Зухра Павлова.