Почему современные бабушки неохотно сидят с внуками: найдено объяснение

Да, современные бабушки – другие. Они совсем не похожи на уже почти фольклорный образ старушки в платочке. Фото: Shutterstock

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова осудила «незрелых» родителей, которые ради карьеры или бизнеса переваливают воспитание детей на нянь – чужих теть. А бабушки, спрашивается, для чего? «Так ведь не допросишься!» - парирует народ в комментариях. Как же так, бабуленьки?

НЕ ДОЖДЕТЕСЬ

Симона - вся во внуках. У нее их двое - от бывших невесток. И в соцсетях статус - «просто бабушка». Особенно души не чает в старшей – восьмилетней Алисе. На занятия водит, на морях-океанах вместе отдыхают. Мама девочки – модель Алена Шишкова – только за. И слов благодарности в адрес Симоны не жалеет.

Хорошо, когда так. А ведь часто взаимоотношения не складываются. Дети обижаются: мол, наша бабушка так ждала внуков, так ждала, а когда родили – «слилась»: хочу, говорит, наконец, пожить для себя, а не подгузники менять и в песочнице сидеть. Этот аргумент особенно задевает мам и пап: как можно не хотеть нянчить внуков? Не любит, что ли?

Нет, любит. Просто современные бабушки – другие. И совсем не похожи на уже почти фольклорный образ старушки в платочке, у которой дом-сад-огород, куча внучат под присмотром на все лето и пироги да ватрушки с утра до вечера.

ДЕЛОВЫЕ ЛЕДИ

- Находясь в возрасте бабушки (у моих рано родивших одноклассниц уже есть внуки), могу сказать: у нас не так много свободного времени, чтобы нянчить внуков в любой момент, когда детям понадобилась помощь, - вступилась за старшее поколение педагог-психолог Анна Быкова, автор серии книг «Ленивая мама». - Бабушки, которым сейчас 40-55 лет, – это женщины, у которых есть работа или собственный бизнес. А кроме этого домашние дела. Нагрузка такая, что женщина ждет субботу-воскресенье, чтобы немного отдохнуть. Внуки на все выходные - это без шансов даже просто выспаться. А еще на эти дни часто планируются театры, концерты, встречи с друзьями, парикмахер, стоматолог... Нормально, когда у человека есть культурная и личная жизнь, увлечения, внимание к своим потребностям – это укрепляет физическое и ментальное здоровье. Пообщаться с внуками – с удовольствием. Но такие встречи нужно планировать заранее. У работающего человека с активной жизненной позицией плотный график.

Действительно, упрекать «деловую» бабушку язык не поворачивается. Это раньше в 55 - пенсионерка, а сейчас возраст выхода на заслуженный отдых сдвинули, и нужно работать. Нередко еще и детей обеспечивать лет до 30-40, потому что нынешняя молодежь не спешит взрослеть и отделяться от родителей.

Симона Юнусова, к слову, тоже не совсем «просто бабушка» — она успешный блогер с сотнями тысяч подписчиков, красивая, ухоженная, обеспеченная 63-летняя леди. Да-да, современные бабушки бывают очень продвинутыми и в цифровой среде чувствуют себя свободно. «Вам бы не только о детях и внуках думать» - мелькают игривые комментарии под постами Симоны. Да и Тимати детей обеспечивает: на Алису, например, по 120 тысяч рублей в месяц на одни только кружки тратит. Нянчить малышей в таких условиях – одно удовольствие. И, кстати, у девочки помимо чудесной бабушки есть еще и няня. Симона сама об этом рассказывала. Так что либо у ее упреков по поводу «незрелости» родительской есть какая-то внутрисемейная причина, о которой мы не знаем, либо «бабушка + няня» - вполне рабочая схема по нашим временам. А если повезет найти такую же Арину Родионовну, как у Пушкина, что плохого?

Подчас, у бабушек и дедушек не так много свободного времени, чтобы нянчить внуков в любой момент, когда детям понадобилась помощь. Фото: Shutterstock

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!

Для многих женщин 40+ - возраст расцвета, и они себя девчонками ощущают. Свиданничают, выходят замуж, даже мамами становятся.

- Моя знакомая в 45 лет родила четвертого ребенка, а в 47 стала бабушкой, - привела еще один пример психолог. - Она готова пообщаться с внуком, но непродолжительное время. Ей, как маме малыша, еще самой нужна помощь, а тут дети: «Посиди и с нашим, пока садик не дадут. Всего полгода. Ты же все равно в отпуске по уходу за ребенком». Это, конечно, не часто встречающаяся ситуация, когда дети и внуки примерно одного возраста, но она тоже иллюстрирует факт, что родителям нужна помощь с детьми чаще, чем могут бабушки, поэтому приходится прибегать к услугам нянь. А еще бывает так, что бабушки живут в другом городе, далеко от внуков.

ОТ ТАКОГО ВОЛКА НИКАКОГО ТОЛКА

Бывают, впрочем, случаи, когда бабушка не против нянчить карапузов, даже готова уйти с работы и переехать поближе к детям, однако родители не могут ей доверить ребенка. Потому что она, например, игнорирует их правила и просьбы. Мультики в режиме нон-стоп вместо развивающих занятий, чтения, прогулок. Конфеты в свободном доступе, когда нужно соблюдать диету. Или шнурки завязывает внуку, который может и сам справиться.

- Домой ребенок возвращается перевозбужденный, капризный, с аллергической реакцией. В этом случае предпочтительней хорошая профессиональная няня, которая будет в точности выполнять распоряжения родителей, - говорит Анна Быкова. - А к бабушке в гости - только в присутствии родителей.

Хочешь – не хочешь, а побежишь к няне, если бабушка – из тех менторов, кто точно знает, как и что нужно делать, постоянно поучает маму с папой, сокрушается, что ребенка не так воспитывают и непонятно, что из него вырастет. «Дома можешь так себя вести, а со мной не забалуешь!» - это из их репертуара. Или другой типаж: готова внука хоть в скафандр спрятать, лишь бы с ним ничего не случилось: не лезь на горку – упадешь, гулять не пойдем – там холодно, заболеешь! А еще есть пофигистки, которые могут забыть покормить внука завтраком или угостить мороженым, не заметив начала простуды.

И все же бабушки – наше богатство. И они могут стать внукам настоящими друзьями, и даже главнее и ближе родителей, если сложится. Представляете, у них даже мозг на внуков более эмоционально реагирует, чем на детей. Это данные прошлогоднего исследования ученых, которые через томографию отслеживали реакции бабушек на разные семейные фото. Так что пословица «дети - последние куклы, а внуки - первые дети» имеет и нейрофизиологическое объяснение.

А договориться насчет помощи можно и с очень занятыми бабушками. Во-первых, этот вопрос стоит обсудить «на берегу», когда только планируете стать родителями. Тогда не будет ни сюрпризов, ни обид. А еще хорошо складываются отношения, когда не «припахивают» и «вешают внуков на шею» когда ни попадя, а делают это по необходимости, заранее спрашивают разрешения и стараются в ответ тоже быть полезными: продукты купить, ужин приготовить, отвезти к врачу, отправить в санаторий отдохнуть…