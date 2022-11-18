Катарское чудо: как страна бедняков и рыбаков превратилась в нефтяную сверхдержаву

Катар в нынешнем виде - государство достаточно молодое, независимости от британцев здесь добились лишь в 1971 году. Фото: REUTERS

В конверте, который в декабре 2010 года открыл президент ФИФА Йозеф Блаттер, лежал листок с надписью КАТАР. Тогда мало кто мог подумать, что эта ближневосточная страна станет реальным конкурентом для США, чью заявку на проведение ЧМ-2022 представлял бывший президент Билл Клинтон и актер Морган Фриман, или Австралии, представленная супермоделью Эль Макферсон.

Но доводы делегации Катара возымели действие. Власти обещали построить 12 современных стадионов, в которых будут использоваться технологии охлаждения, чтобы не только игроки могли спастись от жары, но и тысячи зрителей.

«Сила газа и нефти», - с таким заголовком на следующий день после решения вышла испанская El Mundo. В Голландии издание AD живописало, как чиновники штаб-квартиры ФИФА купаются в катарских деньгах.

Спустя четыре года в прессе в открытую заговорили о том, что власти Катара потратили 5 млн долларов на взятки, чтобы обеспечить заявку на проведение ЧМ, в связи с чем в Швейцарии началось расследование. Доха все обвинения отрицала.

А У НАС В ПУСТЫНЕ ГАЗ

Многомиллиардные богатства страны, чья площадь чуть больше Кипра или Косово (порядка 11 тысяч км²), вызывают зависть многих. В Катаре проживает около 2,9 миллиона человек, но лишь 10% являются гражданами страны. Именно эти счастливчики наслаждаются всеми благами: высокими пенсиями, бесплатным высшим образованием, бесплатной медициной, отсутствием подоходного налога, финансовой поддержкой молодоженов, субсидиями на услуги ЖКХ, жилищной поддержкой.

Все эти преимущества окупаются за счет одного из крупнейших в мире месторождений природного газа (по подсчетам специалистов, оно содержит около 10% мировых запасов или 896 трлн кубических футов). Нефть и газ превратили крохотную страну, чья история началась всего полвека назад, в самое одно из самых государств мира.

БРИТАНСКОЕ ПРОШЛОЕ

Отсчет истории Катара как самостоятельного государства можно начать с 1878 года, правда с небольшими оговорками. Тогда шейх Джасим бин Мухаммад Аль Тани объединил враждовавшие между собой племена, чем заслужил звание основателя княжества Катар. Фактически все XIX столетие Катар находился под протекторатом Британской империи, которая предоставляла военную помощь и помогала противостоять османам, которые в свою очередь считали эту территорию своей.

В начале ХХ века Катар представлял собой кусочек пустыни на берегу Персидского залива, где царила беспросветная бедность, голод, а население в несколько тысяч человек часто страдало от эпидемий. Основным источником дохода была добыча жемчуга, губок и рыболовство.

Все изменилось, когда в 1939 году было открыто месторождение нефти. Разработка началась практически сразу, но потом была остановлена из-за Второй Мировой войны и возобновилась лишь в 1949-м.

Работа нефтедобывающей платформы у берегов Катара, 1957 год. Фото: EAST NEWS

Правда, открытие в 1930-е годы нефтяного месторождения не шло ни в какое сравнение с обнаруженными 30 лет спустя, в 1971 году, запасами природного газа.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

К 1951 году Катар добывал 46,5 баррелей нефти в день. Открытие морских нефтяных месторождений и их разработка компанией Shell привели к увеличению объема добычи до 233 000 баррелей в сутки.

Сверхдоходы от продажи природных ресурсов в европейские страны помогли начать в стране процесс модернизации. В 1950-е стали появляться первые школы, больницы, электростанции, опреснительные системы, телефонные станции.

В 1960-е доходы от экспорта нефти неуклонно росли. Семья Аль-Тани укрепляла свои позиции, все члены фамилии занимали ключевые посты, каждому выплачивалось внушительное пособие.

Улицы Дохи в 1968 году. Фото: EAST NEWS

Независимость от Британии Катар получил в 1971 году. А через год в стране случился «дворцовый» переворот. Пока шейх Ахмад бин Али проводил время на соколиной охоте в Иране, его сын Халиф бин Хамад захватил власть. Его первым решением стало сокращение расходов королевской семьи и увеличение финансирования социальных программ, касающихся строительства жилья, развития здравоохранения, образования и выплат пенсий.

Катар - одно из государств региона Персидского залива, чью судьбу кардинально изменила нефтедобыча. Фото: Google Карты

СМЕНА КУРСА

Нефтяной кризис 1979 года и обвал цен на «черное золото» затормозили экономику Катара. Но приход нового правителя Хамад бин Халифа Аль-Тани ознаменовал новую политику экономического ускорения.

Одним из первых шагов шейха Хамада было ускорение работ по разработке Северного месторождения и увеличение добычи нефти. Помимо этого, Катар сделал ставку на газ и впервые начал экспорт сжиженного природного газа. Основными газовыми покупателями стали Япония, Южная Корея, Индия, Британия и Испания.

Ночная панорама одного из искусственных островов в столице Катара. Фото: REUTERS

РАСШИРЕНИЕ ГОСПОДСТВА

Амбициозный шейх Хамад приковал внимание мира к Дохе. Этому, в частности, способствовал запуск спутникового телеканала «Аль-Джазира», который позволял себе критиковать другие арабские страны, превратив крохотный Катар в игрока, с которым следует считаться.

Шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани, 1976 год. Фото: EAST NEWS

В 1996 году в качестве протектора безопасности в Катар пожаловали американцы. В стране была построена гигантская авиабаза Аль-Удейд стоимостью миллиард долларов, которая стала логистическим и командным пунктом для вооруженных сил США. В это же время был основан научный городок, на территории которого разместились шесть американских и два европейских университета, а также исследовательские центры.

В середине нулевых Катар стал крупнейшим в мире экспортером СПГ, доходы от продажи нефти и газа составляют 60% ВВП страны. Основанный тогда суверенный фонд благосостояния оценивался в то время в 170 млрд долларов, сейчас его активы равны 450 млрд долларов.

БОЙКОТ ЧЕМПИОНАТА

20 ноября в Катаре стартует Чемпионат мира по футболу. За месяц до его начала в западноевропейской прессе поднялась протестная волна. «Чемпионат в Катаре - это трагедия», - писала австрийская Der Standard. Публиковались карикатуры, где футбольный газон скрывает под собой сотни могил… - аллюзия на гибель рабочих при строительстве спортивных объектов.

Внушительный список запретов для гостей чемпионата мира. При всей открытости, Катар остается мусульманской арабской страной. Фото: REUTERS

По данным СМИ, Катар потратил на подготовку к чемпионату в три-четыре раза больше, чем любая другая страна - порядка 220 млрд долларов. Менее 10 миллиардов из этой суммы пошли на семь новых стадионов, включая стадион Аль-Джануб, спроектированный Захой Хадид, и еще один, который реконструировали. Остальные деньги были потрачены на транспортную инфраструктуру, в частности метро, новый аэропорт, гостиничный сектор (возведено более 100 отелей), телекоммуникации и безопасность.

Окупятся ли такие расходы? Власти Катара ожидают 1,3 млн болельщиков. Если предположить, что в среднем каждый зритель мундиаля проведет в стране четыре дня и будет тратить в день по 300 долларов, то Катар получит в бюджет всего 1,56 млрд долларов. По другим подсчетам, эта сумма может достигнуть 7,5 млрд долларов. Но очевидно, все это в разы меньше сделанных вложений.

Небоскребы в Дохе. Фото: EAST NEWS

Кроме того, по окончанию мундиаля ряд стадионов планируют демонтировать и перенести в другие места. Будут ли окупаться в будущем воздвигнутые спортобъекты - большой вопрос. Но власти осознанно пошли на такую невыгодную на первый взгляд авантюру. За счет мундиаля власти планируют привлечь в страну туристов и инвестиции, подстегнуть внешнюю торговлю, стать крупнейшим международным транзитным узлом.