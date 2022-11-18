Андрей Малахов и Николай Басков традиционно проведут главный Голубой огонек Фото: Соцсети

Подготовка к новогодним телеэфирам вышла на финишную прямую. Все форматы утверждены, съемки одного из проекта начались на этой неделе, другие стартуют в декабре. Рассказываем кого из больших звезд мы увидим в новогоднюю ночь на ТВ.

Что покажут в новогоднюю ночь на главных каналах России

На канале НТВ покажут новогодний выпуск шоу «Маска». Здесь традиционно: на сцене под масками поют звезды, жюри их отгадывает, ведет проект – любимчик публики Вячеслав Макаров. Съемок пока не было. Уже сняли для НТВ традиционный «Новогодний квартирник у Маргулиса», который покажут в главную ночь года – вот здесь точно будет живой звук.

На СТС новогодние выпуски «Уральских пельменей» под названием «Визги шампанского» снимают 19 и 20 ноября в столичном БКЗ «Космос». В продаже осталось немного билетов – самые дешевые стоят уже 7800 рублей. Чтобы попасть на новый год в телевизор придется раскошелиться.

Декорации и бутафорское шампанское для массовки — на съемках новогоднего огонька в этом году. Массовку бесплатно угощают чаем, а вот шампанское не наливают Фото: соцсети

А вот на съемках другого огонька – вам еще и заплатят за появление на ТВ в новогоднюю ночь. На канале «Россия» начали снимать главное шоу главной ночи в году. «Парада звезд» не планируется, а вот традиционный Новогодний голубой огонек снимают с 16 ноября по 4 декабря на Мосфильме. Ближайшая съемка 19 ноября: сбор нарядной массовки в 13.30, окончание процесса в 22.30. День работы в массовке (сидеть нарядным улыбаться и хлопать звездам) оплачивается – 900 рублей. И так ежедневно. Следить за расписанием и записаться в массовку на «огонек» можно на сайте massovki.net. Звезд будет много. В некоторых СМИ ошибочно распространяют фото ведущих огонька двухлетней давности, выдавая за свежую съемку: на нем Анна Ковальчук, Наталья Медведева, Андрей Малахов, Николай Басков. Ведущих в этом году пока не снимали. Известно, что главные звезды и постоянные ведущие останутся – это Николай Басков и Андрей Малахов, а вот кто выступит с ними дуэтом станет ясно на днях. Уже записали выступления: Николай Расторгуев и Александр Зацепин, группа «Земляне», Лев Лещенко, Александра Пахмутова, Алексей Воробьев, Юлианна Караулова. Также споют в новогоднюю ночь самые популярные артисты: SHAMAN, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Пелагея, Лариса Долина, Стас Михайлов, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Хибла Герзмава, Валерия, Леонид Агутин, Дима Билан, Игорь Николаев, группа «Дискотека Авария», Сосо Павлиашвили, Валерий Сюткин, Александр Буйнов, Елена Ваенга, Владимир Пресняков, Эмин, Алсу, Нонна Гришаева, Денис Майданов и другие звезды. В день снимают сразу несколько звезд: они приезжают парами в назначенное время, кто-то поет дуэтом, кто-то за компанию снимается за столиком с бокалом шампанского. После съемки музыкального номера, пару дублей за столиками – и можно ехать на следующую съемку.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев по традиции ведущие «Песни года» Фото: соцсети

Есть возможность попасть на съемки «Песни года» для канала «Россия» - 3 декабря во Дворце спорта «Мегаспорт». На галерке билеты по 3500 рублей. Поют звезды нашей эстрады: Григорий Лепс, SHAMAN, Николай Басков, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, Стас Михайлов, Лев Лещенко, Игорь Николаев, Владимир Пресняков, Юлианна Караулова, Лолита, Анна Асти и другие звезды. Будут популярные «новички»: Jony, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, Звонкий, Мари Краймбрери, Люся Чеботина, Хабиб, группа «Gayazov$ Brother$». Ведущие – Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Покажут «Песню года» 1 и 2 января 2023 года.

Михаил Галустян в новом новогоднем кинохите Фото: телеканала ТНТ

На ТНТ вечером 31 декабря выйдет свое новогоднее музыкальное кино «СамоИрония судьбы», где будет 70 Женей Лукашиных. В ролях: Михаил Галустян, Павел Воля, Андрей Гайдулян, Тимур Батрутдинов, группа «Galibri & Mavik», Ольга Бузова, Сергей Жуков, Клава Кока, Азамат Мусагалиев, Яна Кошкина, Люся Чеботина и другие артисты. В этом новогоднем музыкальном кинохите будет юмор, музыка, отсыл к главному новогоднему фильму, современному кино и музыкальным шлягерам. К примеру, Клава Кока споет легендарную «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь» за 37 минут до Нового года. Хабиб в образе Эдуарда Хиля пропоет о достижениях сельского хозяйства, а появится эффектно из большущей малины – ассоциация с его хитом «Ягода малинка».

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