Великий Кнорозов, расшифровавший язык майя, учился дома, как Алиса Теплякова

Фото ученого с его любимой кошкой Асей на фасад дома в подмосковной Балашихе (ул. Новая, 9) перенес мексиканский художник Кока Энгельберт Серна. Фото: Денис ВОРОНИН/Агентство «Москва»

Все видели эту безумную фотографию Юрия Кнорозова и Аси. Недобро глядящий из-под кустистых бровей мужик в костюме держит в руках такую же хмурую сиамскую кошку. Снимок давно разошелся на мемы и гифки (картинки-символы, повторяющиеся изображения). А месяц назад изображение появилось еще и в виде мурала (большая картинка на стене здания) в Балашихе. Мексиканский художник, участвующий в конкурсе «Культурный след», изобразил Юрия Кнорозова в дань уважения.

Благодарные потомки майя (древняя цивилизация Америки) смогли по достоинству оценить труд Кнорозова. В Мексике наш Юрий Валентинович - национальный герой.

ПОДВИГ УЧЕНОГО

Как говорят ученые, вклад Юрия Кнорозова в науку не менее значителен, чем достижение известного каждому историку Шампольона (французский востоковед, основатель египтологии. Благодаря проведенной им расшифровке текста Розеттского камня 14 сентября 1822 года стало возможным чтение египетских иероглифов). Невыездной советский ученый, никогда не видевший воочию надписей майя, сумел дешифровать сложнейшую систему письма, сидя в своем кабинете в Ленинграде! 19 ноября исполнилось сто лет со дня его рождения. Накануне памятной даты в Ленинской библиотеке выступила Галина Ершова, ученица Кнорозова и автор биографии «Последний гений XX века. Юрий Кнорозов: судьба ученого». Она попыталась рассказать, что за человек был Юрий Валентинович.

Кнорозову принадлежит знаменитое изречение: «То, что создано одним человеческим умом, может быть разгадано другим». Фото: rsuh.ru

СЕМЬЯ ГЕНИЕВ

Профессия его отца связана с железными дорогами. Еще до рождения младшего Юрия семье пришлось сняться и уехать в маленький город Южный, под Харьковом, где не было даже школы. Поэтому воспитанием и обучением детей занималась мать. Дети играли на рояле и на скрипке, много читали. Итоги маминого обучения: все четверо сыновей и сестра стали крупными учеными, причем в разных областях науки, а за свое открытие в области аэрокартографии старший сын даже получил Сталинскую премию! В наши дни удивительные Кнорозовы стали бы героями новостей, как семья Тепляковых (см. «Справку «КП»). Ведь у них был свой метод воспитания.

- В те годы вошла в моду теория Бехтерева (выдающийся ученый-энциклопедист: невропатолог, психиатр, морфолог, физиолог, психолог. - Ред.) о том, что развитие человека не только биологически, но и интеллектуально повторяет видовое, - говорит Ершова. - В частности, детские рисунки отражают эволюцию мозга.

Так что родители на полном серьезе изучали рисунки своих детей и делали выводы, в какую сторону клонится их чадо. В этом смысле рисунки Юрия до сих пор удивляют исследователей.

- Маленький Юра начал составлять энциклопедию, вроде Бремовской (Альфред Брем - немецкий ученый-зоолог, автор знаменитой энциклопедии «Жизнь животных» - Ред.), - продолжает Галина. - В этой «энциклопедии» попадались странные «жывотные». И драконы, и птицы, и загадочный «смертоед» и - внимание - змея, которую Юрий называл «паленка». Уже будучи взрослым, Юрий Валентинович узнал, что Паленке, или «Город-змея» - это древний город майя. Откуда-то ему, пятилетнему, это было уже известно...

ШАПКА АХМАТОВОЙ

Юрий поступил в Харьковский институт на исторический факультет. Учеба выпала на военные годы, многое пропускалось. Когда он попытался перевестись в МГУ, брать его не захотели. Отцу пришлось идти и договариваться с ректором.

После войны Кнорозова поставили хранителем восточной коллекции в разрушенном после блокады Ленинграда Музее этнографии народов СССР. «Выбиваю пыль с туркменских ковров», - шутил он. Кнорозов жил вместе с Левой Гумилевым (сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой) в правом крыле Русского музея. Но отношения не сложились.

- Гумилев мерзко говорил о своей матери. Кнорозову было стыдно это слушать и повторять, - утверждает его ученица Галина Ершова.

А вот саму поэтессу Кнорозов очень любил. Когда-то Ахматова подарила ему шапку. Юрий Валентинович не расставался с ней, заносил до того, что та облысела, и страшно разозлился на ученицу, когда она, наводя порядок в квартире, выбросила бесценный раритет.

Иероглифы майя обозначают отдельные слоги.

МИРОВОЕ ОТКРЫТИЕ

Юрию Кнорозову принадлежит знаменитое изречение: «То, что создано одним человеческим умом, может быть разгадано другим».

Своим умом он разгадал величайшую загадку человечества (см. «Конкретно»). В 1955 году защитил диссертацию о дешифровке. А вскоре Кнорозов выпустил монографию о расшифровке письменности майя. Так к нему пришла известность.

В Союзе выпускали марки с его портретом, знаменитый репортер Аграновский посвятил ему один из очерков о молодых ученых серии «Счастливые», а журналисты осаждали толпами и так надоели, что однажды во время визита очередной съемочной группы Юрий Валентинович взял и перевязал глаз платком, понадеявшись, что его оставят в покое. В таком виде, с перевязанным глазом, его и засняли для научно-популярного фильма. Беседовать Юрий Валентинович не любил совсем, и некоторые уверяют, что дешифровщик древнего языка сам не владел никаким иностранным языком!

Одним из первых ученый заговорил о том, что в исследованиях такого рода необходима помощь компьютера. По его заказу была создана программа для ЭВМ, реализовать которую взялись новосибирские ученые. Однако, по словам ученицы, труды Кнорозова они преподнесли Хрущеву как собственное исследование.

«Ученые новосибирских наук», - шутил про них Кнорозов.

Рисунки Юрия Кнорозова Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Орден ацтекского орла

Язык майя был не единственным научным интересом Юрия Валентиновича. Он изучал шаманизм, в последние годы жизни интересовался письменностью острова Пасхи и айнской пиктографией (айны - древнейшее население японских островов).

Но, как отмечает Ершова, ученый испытывал чрезмерное пристрастие к алкоголю и во время заграничных поездок ей приходилось строго контролировать частоту возлияний учителя.

Девяностые были одновременно и сложным и счастливым временем. Кнорозову не хватало денег, приходилось подбирать бычки на улицах. Но в это время его приглашают в другие страны. В 1990-м году ему была вручена Большая золотая медаль президента Гватемалы. А в 1995-м во время посещения Мексики он был удостоен высшей награды этой страны, которая только может быть присуждена иностранцу, - ордена Ацтекского орла.

Юрий Валентинович умер 30 марта 1999 года от последствий инсульта.

КОНКРЕТНО

Как ученый прочел древний язык

В рукописях майя Кнорозов сосчитал все знаки. Нужно было определить, к какому типу письма относится язык: алфавитное, идеографическое (знак - это определенное понятие) или слоговое (знак - определенный слог, которые складываются в слова).

У Кнорозова получилось 355 знаков. Для алфавита много (в русском, например, 33 буквы), для идеографического письма мало (в китайском языке около 50 тысяч иероглифов). Значит, каждый знак в языке майя - отдельный слог. Основываясь на этом открытии, Кнорозов и начал расшифровывать древние письмена.

СПРАВКА «КП»

Кто такие Тепляковы

Многодетная семья из Москвы получила известность, когда девятилетняя Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии МГУ. По следам Алисы пошел и ее брат Хеймдалль - получил аттестат и сдал ЕГЭ в 8 лет. Глава семейства Евгений Тепляков обучает детей по собственной методике, о которой, впрочем, рассказывает весьма туманно.