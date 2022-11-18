Почему зарплаты в России растут в два раза медленнее, чем цены

Но хотя угнаться за ростом цен в стране не смогла ни одна отрасль, все-таки есть сферы, которым это почти удалось. Фото: Shutterstock

«Гонка зарплат» - так окрестили эксперты сервиса поиска работы hh.ru нынешнюю ситуацию на рынке труда. Но не спешите потирать руки: участвуют в этой гонке не все отрасли. А только те, в которых образовался самый серьезный дефицит кадров. Из-за этого работодатели и увеличивают «ценники»: когда безработного специалиста приличного уровня отыскать непросто…

- Приходится переманивать его из других компаний за счет повышения заработной платы, - объяснил в эфире радио «КП» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Как подсчитали в hh.ru, за год (с третьего квартала 2021 года по третий квартал нынешнего) зарплаты в России выросли в среднем на 6,4%. Маловато будет: по данным Росстата, годовая инфляция сейчас почти вдвое выше и составляет 12,4%. Причина отставания понятна: кризис к нам приходит, экономить приходится всем, и работодателям в том числе.

Но хотя угнаться за ростом цен в стране не смогла ни одна отрасль, все-таки есть сферы, которым это почти удалось. В первую очередь это строители и ремонтники (монтажники, каменщики, крановщики, отделочники, штукатуры, маляры): их зарплаты за год выросли почти на 10%. Дефицит кадров здесь очень серьезный - по оценкам Минстроя, отрасли не хватает около 3 млн человек. Причин несколько: многие мигранты в пандемию уехали и не вернулись, строительные вузы выпускают недостаточно специалистов, работа пыльная, не самая престижная... А объемы строительства в стране растут всем санкциям назло.

На втором месте – сфера логистики (водители, диспетчеры, координаторы, агенты по закупкам и т. д.). В этой отрасли зарплаты за квартал выросли на 8,7%. Тут уже дело в санкциях: многие западные компании перестали поставлять продукцию в Россию, торговые связи разрушились. Поэтому сейчас на вес золота специалисты, способные выстроить отношения с новыми партнерами, а также максимально быстро и дешево доставить товар.

- Рынок труда сегодня достаточно сложный, - отмечает Александр Сафонов. - Во многих отраслях, которые вели бизнес с западными компаниями, приходится перестраивать бизнес-процессы. Общее количество работников сокращается, поэтому при сохранении объемов производства мы будем видеть постоянно увеличивающийся дефицит кадров.

Так что можно рассчитывать, что зарплаты будут расти и дальше. Может, они и цены догонят.