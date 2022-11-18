Пхеньян впервые с 2017 года возобновил испытания межконтинентальных баллистических ракет Фото: REUTERS

Северная Корея 18 ноября запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая чья скорость достигла 22 Маха , то есть превысила скорость звука в 22 раза. По расчетам, она имела дальность достаточную для того, чтобы достичь материковой части США, передает «Рейтерс».

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил журналистам, что новейшая ракета способна пролететь до 15 тысяч километров, а генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что после пуска МБР поднялась на высоту около 6 тысяч километров, а затем, преодолев тысячу километров, приземлилась в море примерно в 200 километрах к западу от необитаемого острова Осима, принадлежащего японской провинции Хоккайдо. Северная Корея часто проводит свои испытания таким образом, что ракета летит намного выше обычной траектории, но на более короткое расстояние

Запуск напугал даже персонал авиабазы Мисава, где размещены как японские, так и американские войска. Согласно страничке войсковой части в «Фейсбуке»*, командование базы на время запуска приказало военным на всякий случай укрыться в убежище. И все это на фоне визита вице-президент США Камала Харрис на саммит АТЭС в Таиланде.

Вообще этот год стал рекордным для корейской ракетной программы страны. Пхеньян впервые с 2017 года возобновил испытания межконтинентальных баллистических ракет, отказавшись от собственного добровольного моратория на пуски боеприпасов большой дальности.

Сегодняшний запуск стал восьмым испытанием МБР Северной Кореей в этом году, согласно подсчетам Государственного департамента США. Этот вид оружия считается самым дальнобойным в арсенале Пхеньяна и, к тому же, может нести ядерные заряды, способные поражать цели на территории Соединенных Штатов. Причем, как считают некоторые американские эксперты, одна корейская МБР может нести сразу несколько боеголовок с индивидуальным наведением, которые разделяются уже в полете и могут самостоятельно наносить удары каждая по своей цели.

Мнение эксперта

«До реального конфликта дело не дойдет»

Александр Жебин, политолог-кореевед:

- По моей оценке, вероятность резкого обострения ситуации на Корейском полуострове относительно низкая. Все будет зависеть от позиции США и их намерения идти на конфликт. КНДР запускает ракеты только для проведения испытаний, реально нападать они ни на кого не собираются, об этом знают и в Сеуле, и в Вашингтоне. В Пхеньяне все-таки сидят прагматики, и они понимают, что в любом случае в войну включатся Соединенные Штаты, обладающие значительным военным присутствием в регионе.

Сейчас, пользуясь в том числе и геополитической ситуацией в мире, ухудшением отношений США и КНР и обострением ситуации в Европе, северокорейцы почувствовали, что Вашингтону просто «не до них», поэтому и решили использовать этот период для модернизации своих вооруженных сил.

При этом хочу сказать, что заявления о «межконтинентальных баллистических ракетах» пока нельзя считать доказанными, ведь действительно «межконтинентальным» можно считать только один пуск. Факт, признаваемый всеми серьезными учеными состоит в том, что КНДР еще ни разу не испытала МБР на дальность более 5,5 тысяч километров, то есть пока мы не видим фактического подтверждения межконтинентальной дальности.

Есть еще важный момент: КНДР ни разу не испытала боеголовку для МБР, которая является одним из ключевых элементов ракеты, так как подвергается огромным нагрузкам в атмосфере и может разрушиться во время запуска.

В общем, вся эта истерика и паника, нагнетаемая США , исходит не из реальной угрозы удара Пхеньяна ракетами по Америке или Японии, а обусловлена стремлением оправдать наращивание военного присутствия США в регионе и укрепление военных блоков – союза США, Японии и Южной Кореи, а также AUKUS (соглашение в сфере безопасности между США, Великобританией и Австралией).

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