«Дурдом невероятный!»: Максим Аверин раскрыл секреты съемок «Склифосовского» и «Глухаря»

Звезда сериала «Глухарь», худрук Сочинской филармонии и ведущий шоу «Три аккорда» Максим Аверин дал развернутое интервью рутьюб-блогу «Тет-а-тет с Марусей», где вспомнил работу в своих самых известных проектах. KP.RU приводит выдержки из беседы.

ПРО «ГЛУХАРЯ»

«К моменту проб на роль Сергея Глухарева я был удивлен, потому что все играли милиционеров — странно, думаю, не хотелось вставать в этот калашный ряд. Тогда было телевидение, где показывали одни только сериалы про милицию. Это просто ужас какой-то! Я же считал, что должен играть принцев, королей. Но мне прислали несколько серий. Читаю и понимаю — роль обалденная. Там не было ничего похожего на то, что шло в эфире. Замечательный сценарий Ильи Куликова. Потом он уже начал снимать «Полицейского с Рублевки» — продолжение «Глухаря», как мне кажется. На НТВ считали, что «Глухарь» станет чем-то типа «Мухтара»

ПРО СОЧИНСКУЮ ФИЛАРМОНИЮ

«Уже больше года я руковожу Сочинского филармонического объединения, куда входит не только красивейший Зимний театр, но и огромное количество музыкантов, и органный зал, и оркестр народных инструментов п/у Григория Михайлова. Мы сейчас открываем детскую студию, наконец. С проектом «Щелкунчик и Мышиный король» ездим по разным городам и читаем под балалайку, домбру и другие инструменты сказку, которую я написал».

ПРО «СКЛИФОСОВСКОГО»

«Моим требованием было обязательное присутствие действующего хирурга в качестве консультанта. Поэтому мы очень скрупулезно подходим к этой работе. Я ведь еще левша — мне сложнее приспосабливаться к инструментам. Каждую операцию мы в сериале снимаем почти столько же, сколько она длится на самом деле. Сложнейшее дело — снять операционную. Под столом буквально сидят люди — реквизитор, гример — которые обеспечивают достоверную работу на площадке. Общий план снимаем 10 минут, и за это время приходится отыгрывать и начало операции с момента надреза, и финальную часть. Дурдом невероятный! То дверь вовремя не открыли, то вода не пошла и так далее...Я так люблю этот сумасшедший дом».