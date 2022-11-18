Минобороны РФ отреагировало на массовую казнь безоружных российских воинов

При этом убийцы прекрасно знают, что их такая участь не ждет: сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие, содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страшные кадры гуляют по украинским сетям около недели. Солдаты ВСУ взяли в плен российских военнослужащих и казнили их на месте, когда те были безоружными и лежали на земле.

«Опубликованные новые свидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает», - заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что «намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

При этом убийцы прекрасно знают, что их такая участь не ждет: сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие, содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

«Зверское убийство российских военнопленных уже не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями. Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного", - подчеркнули в Минобороны России.

На это отреагировал и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас: «Казни российских пленных украинскими нацистами не произведут никакого впечатления на покровителей киевских властей на Западе. Спонсоры киевского режима знают, что казни и пытки российских военнопленных - обычная практика ВСУ и СБУ и научились закрывать на это глаза. Только полная денацификация Украины позволит найти и покарать военных преступников, которые не успеют сбежать на Запад как "борцы за свободу Украины».