Мир дикой природы удивляет: фестиваль «Золотая черепаха» посетило более 30 тысяч человек

Фестиваль "Золотая Черепаха" проходил при поддержке Правительства Москвы. Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Современный, смелый, эмоциональный Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» собрал в этом году более 30 тысяч зрителей на площадке Центрального дома художника. Взрослые и дети имели возможность погрузиться в мир дикой природы, изучая уникальные фотографии животных, птиц, насекомых, которые сделали как профессионалы, так и фотографы-любители. Фестиваль уже многие годы проводится при поддержке Правительства Москвы, так как научные, экологические и образовательные цели полностью совпадают.

- Фестиваль пробуждает интерес у москвичей и людей, которые пока не интересуются природой. Направляет сознание в нужном направлении, чтобы люди могли задуматься, как они могут поучаствовать в процессах сохранения экологии. Сам конкурс поражает воображение, показывает, что мир прекрасен и его нужно сохранить, - сказал Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Выставка понравилась семьям с детьми и школьным группам. Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

«Школьники и лекции о природе»

Международный фестиваль «Золотая черепаха» проводится уже 16 лет. За эти годы он смог попасть в тройку самых престижных фотофестивалей, а в этом году стал вторым после британского фестиваля. Такой успех не только в создаваемом контенте, но и полностью зависел от увлеченных фотографией людей, от привлечения взрослой и детской аудитории.

- Внутренняя цель фестиваля - достигнуть 30 тысяч посетителей. И мы уже ее перевыполнили. Нас порадовал фактор, что на экскурсии к нам пришло 2600 школьников, для которых мы также читали лекции о природе, о взаимодействии животных, - рассказал Андрей Сухинин, президент Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха».

Ежегодно фестиваль обновляется - появляются новые фотографы, кадры из необычных мест. К традиционным добавилась новая номинация «Мобильная фотография», в которой приняли участие любители фотоискусства, путешественники, которые во время поездок смогли запечатлеть удивительные кадры на смартфоны.

«Золотая черепаха» в этом году вышла за пределы Москвы, фестиваль был представлен в Белоруссии и во Владивостоке. В столице с 15 октября по 20 ноября фотографии доступны в залах разного формата, в том числе с подсветкой для показа кадров, напечатанных на слайдовой пленке. Были реализованы образовательные инициативы и презентованы аудиогиды с информацией от фотографов и экологов. Высокую оценку получил один из проектов фестиваля – «Белая книга», который адресован слабовидящим людям. Он вошел в топ-100 лучших проектов Фонда президентских грантов.

Президент фестиваля Андрей Сухинин с амбассадором Еленой Хангой. Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

«Москва - зеленый мегаполис»

Подводный мир и животные дикой природы традиционно находятся в центре внимания посетителей, но также жителям столицы интересно изучить раздел «Москва - зеленый мегаполис». Как известно, в городе 145 особо охраняемых природных территорий общей площадью более 19,7 га. Они являются домом для сотен видов редких животных и растений. И заполучить редкий кадр с обитателями московской природы - это большая редкость. На фестивале были презентованы фотографии белок, уток-мандаринок, лисиц, лесных куниц, ястребов и стрекоз.

Относительно недавно в столице вышло новое издание «Красной книги Москвы», тираж в 1000 книг уже был передан в образовательные учреждения города.

- В электронном виде книга будет размещена на сайте нашего департамента и будет доступна для всех желающих. Сейчас внесено 573 различных растений, грибов, насекомых, птиц, животных. В основном они обитают на особо охраняемых территориях Москвы. Новых животных не появилось, но увеличиваются популяции. Положительная динамика у бобров, ласок, горностаев, енотовидных собак, а в Троицком районе заходят и лоси, и олени, и волк, и медведь, - рассказал Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Вячеслав Фетисов вместе с Андреем Сухининым посмотрели лучшие работы фестиваля. Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды

«Мобильное приложение и Индия»

Съемка поведения диких животных - один из самых сложных видов фотоискусства, в этом жанре дублей не может быть. Фотографы смогли поймать мгновения, как орлята учились летать, как медведи искали нерку, запечатлели канадскую рысь в прыжке и танцующих серых цапель, а также момент отчаянного прыжка крохотной сони-полчка за ночной бабочкой.

- С каждым годом фестиваль «Золотая черепаха» объединяет все больше фотографов из разных стран мира и посетителей, которые могут восхититься уникальными образами дикой природы, почувствовать красоту. В этом году посетило рекордное количество людей, стало больше детей. Здесь они увидели своими глазами богатый мир природы, а не из мультиков узнают о животных и растениях. Образовательная миссия фестиваля - тоже важная, - отметила Елена Ханга, амбассадор Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха».

Удивлять фестиваль «Золотая черепаха» планирует и в следующем году, расширяя границы и привлекая все больше школьников.

- Мы планируем выпустить мобильное приложение, чтобы каждый посетитель в следующем году имел возможность изучать фотографии через него, получать дополнительную информацию. Мы хотим пригласить на фестиваль в четыре раза больше школьников от 10 до 18 лет - наша цель погрузить в мир фотографии 10 тысяч детей. А также мы ведем переговоры с коллегами из Индии, где планируем показать наш фестиваль, - сказал Андрей Сухинин, президент Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха».

Руководитель Департамента природопользования Антон Кульбачевский рассказал о важности фестиваля для Москвы. Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды

«С удовольствием поддерживаю такие проекты, как фестиваль «Золотая Черепаха», они вдохновляют, прививают любовь к природе, показывают ее с таких сторон, которые иногда мы просто не замечаем. Радует, что сегодня, здесь, в здании Новой Третьяковки, много детей, они с интересом смотрят экспозицию, задают правильные вопросы, любуются красотой нашей планеты, теми шедеврами, которые создали гениальные фотографы – финалисты этого уникального конкурса. Убеждён, наша основная задача сохранить фантастическую природу Земли для следующих поколений, наших детей и внуков», — отметил Вячеслав Александрович Фетисов, председатель Всероссийского общества охраны природы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды