Несколько украинских «захистников» окружили вход в подвал, в котором укрывались наши ребята. Им предложили сдаться

Сначала появилось первое видео, снятое с коптера (мы не публикуем это видео по этическим соображениям). Более десятка окровавленных бойцов лежат лицом вниз, не подавая никаких признаков жизни. Украинские паблики в интернете бодро подхватили эти кадры, разнеся по Сети «героическую» новость о том, как российские позиции были «размотаны» минометным обстрелом. Никого не смутило, что на видео рядом с лежащими телами не было ни одного автомата. А кровь лужами разливалась в области головы.

А затем появились кадры, из которых совершенно четко ясно, как погибли эти люди. Несколько украинских «захистников» окружили вход в подвал, в котором укрывались наши ребята. Им предложили сдаться. Один за другим они выходили на белый свет без оружия и ложились лицом вниз. Внезапно раздаются выстрелы, камера уходит в землю… Если посмотреть оба ролика в обратном порядке, становится ясно, что сдавшихся в плен бойцов хладнокровно убили, расстреляв в упор. При этом убийцы не скрывали своих лиц. Двоих уже вычислили – это уроженцы Нововолынска Артур Бортничук и Назар Михайловский. Школьные друзья, вместе выступали в местном клубе КВН – в сети до сих пор хранятся записи. Обычные школьники, на сцене юморят по-русски. И в ВСУ они были не в нацбатальоне, а в обычной кадровой части. Как бывшие кавээнщики превратились в безжалостных убийц, лишенных человеческого облика?

Все просто. Это узаконенное зверство, которое практикуется на Украине последние годы. Подпольные тюрьмы, пытки, изнасилования, внесудебные казни… Все это – эпизоды различных отчетов всевозможных западных правозащитных структур. От Amnesty Internationalдо ООН. Вы слышали о громких судебных разбирательствах, связанных с военными преступлениями, на Украине? Может быть западные партнеры потребовали от Киева провести расследование? Конечно нет.

Более того, с началом спецоперации Украина официально выпустила из тюрем тех редких живодеров, которые были осуждены за тяжкие преступления. Вспомните начальный этап нашей операции. Убийства пленных на камеру, перерезание горла, простреливание коленей. Они не стеснялись это делать под запись. Потому что знали, что им за это ничего не будет. Это узаконенное зверство, практикуемое с подачи нынешней украинской власти и при стыдливом молчании «цивилизованного Запада».

Сегодня глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что направит в видео казни российских военнопленных по 2000 адресам – в том числе, в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста… А знаете, к слову, как поступил последний с видео из-под Купянска, которое СПЧ также направлял для разбирательства? (На тех кадрах, напомню, в яму сбрасывают тела тех, кого «украинские патриоты» посчитали «коллаборантами».) Отправили в киевский офис Красного Креста. Стоит ли ждать от него расследования, вопрос риторический.

Впрочем, в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заверили, что дадут свою оценку «со всем возможным вниманием». Хотя лично у меня никаких иллюзий нет. Но в первую очередь эти иллюзии должны развеяться у наших бойцов, которые с оружием в руках сегодня обороняют нашу территорию. Никаких правил и конвенций у нашего врага нет. Он в очередной раз это доказал. И рано или поздно это сыграет против него. Когда маятник качнется в другую сторону об Артуре и Назаре вспомнят в каждом из 2000 адресов, куда направили их «хоум-видео».