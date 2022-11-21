Есть где лечиться!

В Марковке и Марковском районе центральная больница обслуживает всех жителей. В больнице несколько отделений: общехирургическое, общетерапевтическое, поликлиническое, педиатрическое и инфекционное боксированное отделение, часть из которых уже привели в порядок.

Напомним, ремонтные работы в медучреждении начались еще в июле. На объекте трудились специалисты из Воронежской области. Они провели ремонт в инфекционном отделении и клинико-диагностической лаборатории. За три месяца сделали многое: заменили канализацию, электрику, водопровод, полы, стены, потолок, установили новые дверные блоки и сантехнику. А еще поставили новое крыльцо в административное здание и уложили плитку во дворе.

Наибольший объем работ строители провели в отдельно стоящем инфекционном отделении. Теперь в этом отделении каждый бокс оборудован ванной, туалетом, все по последнему слову техники. В каждом боксе уже установлены новые рециркуляторы.

Александр Житин.

- Это очень важно, учитывая распространение ковидной инфекции. Боксы изолированы, в них есть туалет, умывальники и ванные с горячей и холодной водой. Все соответствует нормам, - отметил заместитель главного врача Александр Житин.

Здание лаборатории тоже отремонтировали. Главный врач больницы Тамара Лыгута рассказала, что она проработала в этой больнице более 30 лет и в помещении лаборатории никогда не было капитального ремонта, только косметический. В лаборатории сделали вентиляцию. Так как помещение старой постройки, то вентиляции там совсем не было, но по нормам, конечно, она должна быть. Воронежские специалисты позаботились и об этом, а также провели с персоналом инструктаж.

Тамара Лыгута.

Тамара Лыгута говорит, что теперь в инфекционном отделении и лаборатории специальное покрытие стен и потолка, которое позволяет их мыть и, таким образом, соблюдать санитарные нормы и стандарты. Во многих помещениях новая качественная плитка, с которой проще соблюдать чистоту.

- Сделали очень хороший ремонт. Сейчас тут, по нынешним меркам, все идеально. Когда строители делали ремонт, постоянно с нами советовались, спрашивали, что нам надо, - отметила фельдшер-лаборант Юлия Клочкова.

В больнице еще установят модульную котельную и привезут новую мебель. После этого обновленные отделения и лаборатория смогут принимать пациентов.

- Со строителями и бригадирами у нас были хорошие отношения. Хотя и возникали порой споры, но была сплоченность, мы всегда приходили к общему знаменателю. Хочется, чтобы так было всегда, спасибо им большое, - поблагодарила Тамара Лыгута.

На этом улучшение условий работы врачей в районе не заканчивается. Строители продолжают работать и делают ремонт в Бондаровской врачебной амбулатории. Там меняют канализацию, делают вентиляцию и крышу.