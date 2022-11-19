Последние новости о ситуации вокруг Украины на 19 ноября 2022 года: На чьей стороне воюют «беркутовцы» и кто поедет на поезде в Херсон

МАГАТЭ наивно призывает Россию уйти с ЗАЭС Фото: REUTERS

Аксенов сообщил о фортификационных работах в Крыму

Глава республики Сергей Аксенов заявил, что фортификационные работы проводятся на ряде участков для гарантированной защиты полуострова. При этом основные шаги по безопасности Крыма делаются, в первую очередь, на территории Херсонской области. Аксенов уточнил, что армия и правоохранительные структуры предпринимают достаточные меры, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности. Заявления эти сделаны на фоне сообщений о том, что Украина планирует перенесение боевых действий в Крым. На днях СМИ опубликовали документы о планах британской военной разведки по созданию и обучению «секретной украинской партизанской террористической армии», задействовать которую планируется в Крыму. Какие они неугомонные, то в Севастопольской бухте нагадят, то с «партизанами» суету замутят.

Киев удивило, что «Беркут» воюет не на его стороне

Более двух десятков бывших бойцов «Беркута» участвуют в боевых действиях в зоне СВО на стороне России. Такое потрясающее открытие сделало Госбюро расследований Украины. В ГБР гордо отмечают, что смогли установить личности экс-сотрудников расформированного спецподразделения украинского МВД. Как смогли? А в ходе титанического «расследования уголовного производства». Фамилии бойцов в ведомстве окутали тайной. Но прозвучало заявление, что Киев намерен предъявить экс-«беркутовцам» подозрения в «коллаборационистской деятельности». А на чьей стороне должны воевать люди, в которых на Майдане сброд со стеклянными глазами стрелял и бросал коктейли Молотова, а «революционная» власть пытались вытереть о них ноги?

В Херсон вагончик тронется, а киевский перрон останется

Сергей Хлань, советник главы подконтрольной Киеву херсонской областной военной администрации радостно доложил миру, что компания «Укрзализныця» -«Украинские железные дороги», отважно запускает поезд по маршруту Киев – Херсон. Первый рейс отправился 18 ноября, в 22.14 по местному времени из Киева, а в субботу около 9 утра состав должен прибыть на вокзал в конце проспекта имени русского адмирала Ушакова. На поезде будут находиться около 200 пассажиров. Кто эти люди и знают ли они, куда едут? По мнению внештатного советника врио губернатора Херсонской области Александра Малькевича, в Киеве пытаются замолчать тот факт, что Херсон — на пороге гуманитарной катастрофы, ведь в городе, куда пришли «воины света», нет ни света, ни воды, ни тепла, а есть репрессии и мародерство.

Европарламент ищет террористов на востоке, но не в той стране

Пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колард сообщила, что ЕП подготовил резолюцию по признанию России «террористическим государством» из-за масштабных ударов по инфраструктуре Украины. Депутаты Европарламента намерены проголосовать за резолюцию, характеризующую Россию, как «государство-террорист» на сессии в Страсбурге 23 ноября. Именно активизации масштабных атак на объекты в незалежной послужила поводом для такого шага. Резолюции ЕП носят рекомендательный характер, но их используют для продвижения конкретных политических позиций. Впрочем, ваша позиция, в общем, известна — избушка к лесу задом.

Макрон надеется, что Китай надавит на Россию

Эммануэль Макрон заявил, что Пекин может оказывать давление на Москву и способен напомнить о недопустимости перейти черту по вопросу ядерного оружия. В интервью Financial Times и Nikkei президент Франции сказал: «Китай играет важную роль в оказании давления на Россию. Си Цзиньпин имеет возможность сказать президенту Путину, что мы работаем вместе, мы уважаем друг друга, но вы не можете переходить черту в отношении ядерного оружия и должны соблюдать международное право». Макрон выразил надежду на то, что после саммита лидеров G20 на Бали могут быть проведены мирные переговоры по конфликту на Украине. Мелкотравчатый политик нынче пошел: сам только лоб морщит и надеется, что надавит мастер с Востока.

Почему Россия продлила зерновую сделку

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия согласилась продлить зерновую сделку не из-за международного давления. Так Белоусов на полях саммита АТЭС в Бангкоке прокомментировать слова госсекретаря США Энтони Блинкена. Тот накануне заявил, что Москва получила «четкий сигнал» от мирового сообщества о неготовности принять отказ от стамбульских договоренностей - и потому решила продлить их.

Заместитель главы российского правительства пояснил, что Киев своими действиями ставил соглашение под угрозу, но затем предоставил гарантии ненападения на российские корабли в Черном море. После чего Россия решила «вернуться в статус-кво и продолжить зерновую сделку». Белоусов подчеркнул: «Давления мы не испытывали никакого». В Киеве конечно прокричали, что ничего никакой Москве не гарантировали. Собака лает, караван идет.

МАГАТЭ наивно призывает Россию уйти с ЗАЭС

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Запад превращает МАГАТЭ в площадку, которая обслуживает его интересы, и закрывает глаза на попытки Киева подорвать ядерную безопасность в регионе. Так Слуцкий прокомментировал принятую агентством резолюцию, призывающую Россию отказаться от Запорожской АЭС. Он заявил: «Если в МАГАТЭ рассчитывают, что по грозному окрику российские военные послушно покинут ЗАЭС, сильно ошибаются. Резолюция невыполнима. Запорожская АЭС находится на территории России, она стала частью энергосистемы нашей страны». Глава международного комитета счел, что действия МАГАТЭ продиктованы «или удивительной беспечностью, или вопиющей некомпетентностью». А если и то, и другое?

Беженец в США не согласился с тем, что на Украине живут нацисты

Портал Salem Reporter сообщил, что в США украинского беженца избили после того, как он потребовал не называть своих соотечественников нацистами. Инцидент произошел в городе Кейзер, штат Орегон несколько месяцев назад. К копам пострадавший обратился лишь в ноябре. Он с с женой сбежал из незалежной в Штаты в апреле. Поселились в доме дяди его супруги. Однажды собрались гости. Один из них якобы назвал украинцев нацистами. Возник конфликт. Беженец требовал извинений и был бит. Суд округа Мэрион предъявил драчуну обвинение в нападении на украинца и нанесении ему телесных повреждений «из-за национального происхождения». И освободил его под залог в 50 тысяч долларов. Но если люди носят свастику, вскидывают руки в нацистском приветствии и почитают Степана и Адольфа, они кто — херувимы?

У Мельника осеннее обострение

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник не может угомониться. У него засвербило из-за поставок Киеву немецких систем ПВО. Мельник разразился такой тирадой в адрес министра обороны ФРГ Кристина Ламбрехт: «Здравствуйте, министр , что вы об этом скажете: может, бундесверу пора поставить Украине ЗРК MANTIS, чтобы пережить зиму под российским градом ракет? Это было бы суперрешение!». В Германии так отреагировали на нытье Мельника. «Кто ему объяснит, что у бундесвера таких систем всего две?», —возмутился Robert Craven. «Как насчет того, чтобы вы, господин Мельник, прекратили наконец свои постоянные требования к Германии? Вы только берете и берете!»— разозлился Basti89. Ранее Мельник назвал канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой», а Бандеру «борцом за свободу».