Мобилизованных награждают за подвиги

Генерал-лейтенант Михаил Зусько.

В эти ноябрьские дни начальник штаба Западного военного округа генерал-лейтенант Михаил Зусько (на фото) вручал награды разведчикам ЗВО, которые выполняют особо сложные задачи в зоне специальной военной операции.

Начштаба, благодаря лучших бойцов разведывательных подразделений округа, особо отметил, что среди награжденных уже есть те, кто был призван в рамках частичной военной мобилизации.

В частности, прошедшие предварительную подготовку на базе одного из подразделений спецназа ЗВО мобилизованные (бойцы опытные, за плечами у многих служба в армейской разведке), которые находились на наблюдательном посту, своевременно засекли выдвижения отряда противника в направлении наших частей. Бойцы - люди бывалые. Они, оперативно скорректировав артиллерийский огонь, заставили противника отступить с потерями.

Вот что сказал после награждения один из разведчиков, призванных из запаса (на фото ниже):

- Нас хорошо подготавливали на полигоне. Инструкторы все объясняли по делу. Когда прибыл на место и находился на наблюдательном посту, обнаружил группу противника. Их численность определил примерно в 500 человек. Быстро скорректировались с артиллерией. Они сразу открыли огонь по нашим координатам. Так остановили наступление. Ну что, нормальная работа…

Генерал Зусько, вручая награды, подчеркнул:

- Удача должна быть всегда на вашей стороне. Желаю всем вам живыми и здоровыми вернуться домой. То, что победа будет за нами, даже не сомневаюсь. Вы заслужили такие достойные награды. Я уверен, что с такими мобилизованными ресурсами сомнения быть не может, что победа наступит скоро.

Стоит отметить что среди тех, кто был мобилизован в сентябре - октябре этого года и приступил к выполнению долга в зоне СВО в минувшие недели, уже есть награжденные медалями Жукова и Суворова и одной из самых уважаемых в войсках медалью «За отвагу», а также орденом Мужества.

А одним из первых мобилизованных, получивших государственную награду за выполнение воинского долга в районе специальной военной операции, оказался житель Ямала, который получил медаль «За отвагу» еще 27 октября этого года.