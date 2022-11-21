Письма, песни и посылки с вещами: Как дети, женщины и звезды поддерживают российскую армию

Солдаты читают письма от детей. Фото: Минобороны России

Народная поддержка Вооруженных сил РФ продолжает расти. Российские солдаты получают письма с добрыми словами и пожеланиями от женщин и детей, теплые вещи и вкусные подарки, а в городах страны пишут песни и стихи в честь героев боевых действий. Вся страна объединилась в солидарности с нашими бойцами.

«ПИШУ, ЧТОБЫ ТЕБЕ БЫЛО ЛЕГЧЕ»

Письма от детей... Фото: vk.com/kushopala_dk

Самый простой способ достучаться до сердца бойца - написать письмо на фронт. А если это делает ребенок, то получается трогательно до слез. Не сдерживают себя даже самые суровые мужчины, как это произошло в стане добровольцев в подразделении БАРС-16, защищающих Сватовское направление. В сети разлетелось видео, как один из солдат читает письмо от школьника и замолкает, вытирая глаза.

- Здравствуй, солдат! Меня зовут Дима. Я пишу тебе письмо, чтобы тебе было легче. Я желаю тебе побольше… - прослезился боец и попросил выключить камеру.

Последний месяц школьники со всех концов России пишут письма для поддержки Российской армии. Некоторые из них кладут в конверт рисунки с боевой техникой, зарисовками из мирной жизни.

Фото: vk.com/kushopala_dk

- Я пишу, чтобы солдат вернулся живым. И чтобы не было у него никаких ран. Чтобы он вернулся к своей семье, и она была счастлива, - старательно выводит буквы в письме четвероклассница Ульяна из школы № 2 в Павловском Посаде.

ДАРЯТ И НОСКИ, И ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

Сбор гуманитарки для солдат. Фото: vk.com/dobroinrussia

Согревают солдат не только письма детей, но и теплые вещи, которые жители России сдают в гуманитарные центры, открытые в каждом регионе. Минобороны РФ регулярно отчитывается о новых поставках, а солдаты не перестают радоваться поддержке не словом, а делом.

- Грузы приходят даже от Союза пенсионеров со всех уголков страны, - делится боец с позывным «Кизляр». - Эти вещи идут непосредственно тем солдатам, кто находится на передовой.

Неравнодушные петербуржцы, например, посылают на фронт не только теплые носки, но и даже ноутбуки, тепловые пушки, квадрокоптеры и стиральные машины. Так они хотят добавить комфорта в суровую фронтовую жизнь.

- Если мы продолжим в таком темпе помогать друг другу, то ни один враг нас не победит. Спасибо каждому гражданину России, кто шлет нам теплые слова и полезные на фронте вещи, - говорит солдат одного из именных подразделений из Петербурга.

ПРОВОДЫ И ВСТРЕЧИ

Проводы солдата. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любовь народа к бойцам видна и на праздниках, устраиваемых в честь их приезда на родину. Как правило, в мирную жизнь пока возвращаются раненые военнослужащие, которые уже сделали свой максимум на фронте. Дома они теперь - национальные герои. Взять хотя бы старшего лейтенанта Балдана Цыдыпова из Бурятии, который обеспечил отступление 150 сослуживцев и два часа прикрывал их спины ценой множества ранений. Героя встречал весь родной поселок Агинское. Офицеру жали руку и взрослые, и дети. В школах в его честь устраивают конкурсы по рисованию. Подвиг бойца увековечивают в картинах.

- Безмерно благодарен своим землякам за то, что вы молились за меня. Благодаря вам я выздоравливаю, - прослезился на церемонии встречи Балдан.

Что и говорить о проводах мобилизованных резервистов, когда на них приходят целыми семьями с флагами и знаменами. До сих пор у всех россиян перед глазами популярное видео из Нижневартовска, на котором полицейский помог маленькой девочке попасть в поезд к папе. Малютка обняла отца и минуту сидела с ним, а он вытирал ей слезы. А сколько корреспонденты «Комсомолки» видели примеров, как на фронт мобилизовали только-только поженившихся парней. Их новоиспеченные супруги уверенно говорили:

- Все будет хорошо, наши парни обязательно вернутся. Мой сказал дочке, что едет на работу. И обязательно вернется с подарками. Но мне главное, чтобы он был жив и здоров, - сказала молодая девушка на проводах резервистов в Московском районе Петербурга.

Да и сами женщины не из робкого десятка, после мобилизации мужей и сыновей занимаются волонтерством и призывают к общей солидарности.

- Сейчас активизируются силы, готовые внести раскол среди нас. Надо проявить материнскую мудрость и здраво понять, что ребята пошли воевать за нас с вами, за наших родных и близких, за землю нашу! - обратилась к женщинам лидер Приморского отделения движения «Матери России» Татьяна Заболотная.

КСТАТИ

Материальная поддержка бойцам поступает и от звезд российской эстрады. Например, Владимир Пресняков обещал передать свой гонорар за сольный концерт в Москве на нужды солдат на фронте.

- Мы отдадим деньги парням на передовой. И это все благодаря вам! - произнес Пресняков со сцены.

А ко Дню народного единства 1-е место в трендах YouTube заняла песня SHAMAN «Встанем», записанная вместе с Николаем Расторгуевым, Надеждой Бабкиной, Николаем Басковым, Зарой, Ларисой Долиной, Григорием Лепсом и другими звездами шоу-бизнеса, открыто выступившими в поддержку российских солдат.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев:

- Вся это огромная поддержка россиян - не подмена функций Минобороны. Люди просто дополняют помощь, а власти городов оперативно реагируют на те заявки, которые ребята направляют напрямую. Мы очень переживаем, чтобы солдаты, выполняя свой воинский долг, были максимально защищены от погоды, заболеваний и врага.