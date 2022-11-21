Зачем нужны консультационные центры

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник и Мария Харитонова с сыном Ромой.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник 31 октября посетил филиал № 2 краснодонского санатория «Солнечный». В этом санатории проживают семьи из Северодонецка, Лисичанска и Рубежного, лишившиеся жилья из-за обстрелов ВСУ.

Жители разрушенных городов рассказали Пасечнику о проблемах, с которыми они сталкиваются - с получением социальных выплат и пенсий, оформлением детей в садики и школы, поиском работы. В результате глава ЛНР поручил министерству труда и социальной политики создать в республике специальные консультационные центры, специалисты которых как раз и будут помогать людям решить подобного рода проблемы.

Жительница Северодонецка Мария Харитонова рассказывает, что ей пришлось уехать из города. В доме, где она жила, нет стекол, окна забиты пленкой, недавно дали электроэнергию, но этого недостаточно - все равно холодно. Сейчас Мария с семьей временно устроилась в «Солнечном». У нее двое детей, младшего сына Рому необходимо будет устроить в детский сад, а старшей дочери Софии нужно продолжить обучение в школе. Мария уверена, что создание консультационных центров упростит таким, как она, людям жизнь. Пока же центры только создаются, по словам министра труда и соцполитики ЛНР Светланы Малаховой, жителям помогают оформлять соцвыплаты и устраивать детей в детские сады и школы сотрудники социальных служб, при которых и откроются координационные центры.

- Наши работники сейчас изучают все проблемные вопросы, и мы организуем здесь консультационный пункт. Есть люди трудоспособного возраста, поэтому, если дети будут определены в школы или детские сады, также центр занятости поможет по поводу поиска работы, - рассказала Светлана Малахова.