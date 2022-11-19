Телеведущая Татьяна Судец проиграла в казино квартиру и 14 автомобилей

Татьяна Судец. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для многих зрителей Татьяна Судец остается эталоном настоящей телеведущей старой школы – обаятельная и сдержанная. Но в жизни звезды советского телевидения бушевали страсти почище голливудских. Из-за пристрастия к азартным играм Судец проиграла в казино квартиру и 14 машин. Об этом она рассказала в эфире шоу Андрея Малахова «Малахов».

Диктор советского ТВ стала игроманкой после трагической гибели сына. Много лет назад 24-летнего парня убили и закопали в лесу. Татьяна с трудом пережила эту потерю. Чтобы отвлечься, она начала играть в казино. И постепенно втянулась. Да так, что проиграла все, что у нее было.

«Да, я выиграла и проиграла 14 машин. Еще была однокомнатная квартира. Но предпочитаю говорить, что оставила их», – призналась Судец.

Татьяна говорит, что избавиться от зависимости ей помогло ограничение игорного бизнеса в России. Если бы этого не случилось, страшно даже представить, что с нею было бы сейчас. По словам Судец, уже много лет она не вспоминает об азартных играх. Всё своё свободное время Татьяна уделяет семье.