Японцы губернатора Токио услышали, и спрос на водолазки в Стране Восходящего Солнца заметно вырос Фото: Shutterstock

Губернатор Токио Юрико Коикэ убеждает жителей японской столицы: для снижения потребления дорогой электроэнергии этой зимой нужно носить водолазки (так часто называют свитера с воротом, закрывающим шею).

Коикэ считает, что переход на более теплые, покрывающие почти всю верхнюю часть человеческого тела водолазки поможет многим сократить постоянно растущие счета за пользование электроэнергией.

За образчик вдохновения Коике предлагает взять президента Франции Эммануэля Макрона, который частенько носит водолазки. В самом начале своей президентской карьеры Макрон даже спровоцировал ажиотаж на этот предмет гардероба во французских магазинах.

Китайские текстильщики перешли на двусменный режим работы: японцы губернатора Токио услышали, и спрос на водолазки в Стране Восходящего Солнца заметно вырос.

Губернатор доволен, ведь он называет водолазки «одним из инструментов для преодоления зимнего энергетического кризиса».

Япония, ставшая одним из апологетов антироссийских экономических санкций, уже начала испытывать проблемы с дефицитом энергоносителей. Впервые за долгие десятилетия японцы ощутили резкий скачок цен на свет, тепло и бытовой газ.