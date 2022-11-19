Темнота возвращает украинцам разум и логику: в Одессе прошли акции протеста из-за отключения электричества

То есть выключили свет – появились мысли. А если включат – все на старые рельсы? Фото: REUTERS

Тут по Сети стали гулять ролики и сообщения в чатах из Одессы. Одесситы одного из районов города вышли на улицу и перекрыли автомобильное движение, начав туда-сюда гулять по пешеходным переходам из-за того, что они "четвертые сутки сидят без света" и требуя обеспечить подачу электроэнергии в их дома.

Растет недовольство и в соцсетях.

- Почему мы одесситы должны страдать из-за того, что во Львове бандеровцы не могут скакать в темноте? Я же правильно понял, мы отдаем нашу энергию им? А они приходят и ломают наши памятники, нашу культуру, наш язык. Для чего мы это делаем?

Многие вдруг вспомнили и "2-е мая".

- Вообще не понимаю, почему мы страдаем из-за людей, который сжигали наших людей 2 мая и убивают нашу культуру…

- Мы платим здоровьем нашим и наших детей за процветание тех, кто убивал нас 2 мая 2014 года!

- Если они думают, что я от этого стану больше донатить на ЗСУ (ВСУ – прим. авт.) и ненавидеть Россию, то они глубоко ошибаются. Все, что я чувствую, это ненависть к нашей омразевшей в край стране.

Какой резкий разворот… Забредший на огонек в этот чат "хомо сапиенс" не без ехидства спросил, мол, почему раньше такие мысли у авторов сообщений не возникали. И получил ответ от одного из них: "В темноте есть время подумать".

То есть выключили свет – появились мысли. А если включат – все на старые рельсы: "Бей русню, спасай Краину! Украина понад усе! Кто не скачет…" И т.д. Так что ли? Тогда лучше вам посидеть пока без света. Смотришь, процесс вразумления и возвращения к "человеку разумному", может, зайдет так далеко, что возвращаться к "хомо украинус" станет гораздо труднее.

Кстати говоря, в Киеве действительно очень сильно боятся такого "адеквачивания" своего населения. И появились сведения, что Офис президента Украины (ОПУ) отдал устное распоряжение провести со всеми участниками "шествий по переходу" вразумительные беседы, а особо упрямых сдать в СБУ "на подвалы", благо, подыскать им статью УК для контрразведки не составит труда. буквально, как два пальца об асфальт. Такое недовольство населения Киев намерен задушить в зародыше, пока протестное движение не охватило всю страну. По доносящейся из столицы Украины информации, решением проблемы по нивелированию "электрических протестов" занялся лично глава ОПУ Андрей Ермак.

К успокаиванию населения подключились и официальные лица. Зачастую, те самые, что еще днем ранее рассказывали украинцам, как это делал исполнительный директор крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК (принадлежит Ринату Ахметову) Дмитрий Сахарук. Рассказывавший еще накануне, как все плохо, Сахарук сменил тональность и заверил, что даже если случится "полный блэкаут, то по благоприятному сценарию" на его устранение потребуется "три дня, а по отрицательному – семь-десять дней на восстановление системы и полного потребления в системе". Более того, как заявил Сахарук, "с каждой новой ракетной атакой эффективность украинской ПВО растет", а энергетическая отрасль Украины из-за этого, по логике, становится более неуязвимой. Так что все будет хорошо.

Подыграл в партии "все будет хорошо" и президент "Киевстара" (крупнейший оператор связи) Александр Комаров. Два дня назад он предупреждал, что "сеть может превратиться в точечное покрытие, когда связь будет присутствовать островами, а наиболее уязвимые области – Киевская, Харьковская, Львовская и Полтавская». Есть риск, что мобильная связь в Украине будет существовать в режиме точечного покрытия, то есть будут "острова" со связью и территории без связи". А день спустя уже заявил, что такой сценарий с "точечными островками связи" очень маловероятен. И все будет хорошо.

И на фоне таких бравурных заявлений голосом разума звучат голоса, как это ни странно, глав городов на Западной Украине. Мэр Львова Садовой предупредил своих горожан, что надо быть готовым к ситуации, когда светы не будет неделю, две или даже больше. А мэр Ивано-Франковска Марцинкив признал честно, что "ситуация будет ухудшаться" и дал практические рекомендации.

- Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. Кто-то может иметь семью, знакомых в селах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах. Ситуация с электроснабжением в будущем будет только ухудшаться, - посоветовал глава Ивано-Франковска. Интересно, почему на востоке Украине и в центральных регионах Незалежной население так не предупреждают? Можно, конечно, подумать, что налицо факт проявления украинской системной движухи GLM (Galicians Lives Matter), но все гораздо проще. В этих регион велик риск появления российской армии, и в городах восточных регионов Зеленскому нужны живые и полуживые-полузамерзшие и даже совсем неживые заложники, а тепло ли им там или нет – не имеет значения. А у западенцев в это время будет и свет, и тепло. В общем, "едына Украина".

Но в реальности при этой украинской власти в Киеве у населения есть только один более-менее приемлемый выход, обещающий выживание, но ничего не гарантирующий. Этот принцип еще персонаж Георгия Вицина в двух словах сформулировал в кинофильме "Земля Санникова".

- По пещерам!