Как правильно просить повышения зарплаты, чтобы потом не пришлось увольняться

По статистике 75 процентов компаний используют при повышении зарплаты индивидуальный подход Фото: Shutterstock

Как правильно просить повышения зарплаты

Специалисты в области карьеры уверяют: повышение зарплаты никак не привязано к сезону: не важно зима на дворе или лето. Так что на Деда Мороза рассчитывать явно не стоит.

- Важны лишь результаты, которых вы добились. Если, например, вы или ваша команда завершили большой удачный проект, повысили бизнес показатели компании - это повод просить о повышении жалованья. Любой рост доходов должен быть аргументирован не выслугой лет, а вашими заслугами. Есть крупные компании, где сотрудникам доплачивают за выслугу лет, но если это не прописано в корпоративной культуре, то аргументировать этим необходимость повысить вам зарплату не стоит, - рассказала KP.RU Евгения Галактионова, старший консультант Лаборатории карьеры Алены Владимирской.

Для разговора о повышении зарплаты важно выбрать удачный момент.

- Если мы говорим про нового сотрудника, то просить о повышении лучше хотя бы через год, не раньше. К тому времени уже могут быть достигнуты определенные результаты. Что касается предновогоднего периода, то в это время как раз планируются бюджеты и закладываются затраты на фонд оплаты труда на будущий год. Так что если у вас есть повод просить о повышении зарплаты, то приурочить это к Новому году - хороший вариант, - рассказала KP.RU карьерный консультант Галина Бобкова.

Женщины скромничают. А зря!

По статистике 75 процентов компаний используют при повышении зарплаты индивидуальный подход.

Три основания для повышения зарплаты:

1. Сотрудник давно работает, справляется со своими задачами, им довольны, хотя звезд с неба он и не хватает. Ему долго не повышали зарплату и она сильно отстала от рынка и от заплат коллег.

- Чаще всего в таком положении оказываются женщины. Мужчины просят о повышении, а женщины сидят и ждут. Это вредная позиция. Работодателю нет смысла повышать зарплату, если сотрудник об этом не просит, - замечает Галина Бабкова.

2. Вы выполняете больше задач, чем должны выполнять. Например, на вас возложили обязанности уволенных коллег или вы помогаете руководителю подразделения. Результаты вашей работы превышают показатели и ожидания руководства и вы круче своих коллег.

- На встречу с работодателем хорошо принести наглядный файл в виде таблички или графика: должен делать и делаю . И опираясь на это, просить повышения, - советует Галина Бобкова.

3. Работодатель предлагает вам повышение в должности.

- Правда, может быть и так, что работодатель при этом говорит: «я не уверен, что ты потянешь, давай вначале посмотрим на результат, - говорит Галина Бабкова. - В любых переговорах о зарплате нужно всегда понимать расстановку сил: кто кому больше нужен. Если сотруднику важно принять вызовы и вырасти в карьере, то возможно, на время стоит согласиться поработать в новой должности и без повышения зарплаты, а если это больше нужно компании, то, безусловно, можно торговаться.

Еще один вариант: в компании сменилось руководство и вас приглашают для знакомства. И вы в этот момент в передовиках. Тогда можно говорить о повышении.

Как говорят специалисты в области карьеры, любые личные обстоятельства, например, беременная жена, ипотека, желание уехать в отпуск или необходимость купить новую машину аргументами для повышения зарплаты не являются.

- Это ваши личные проблемы, - объясняет Евгения Галактионова. - Это все равно, что прийти в магазин и сказать: я хочу купить конфеты, но мне не хватает денег, продайте мне их подешевле. Работодатель в этом случае вправе сказать: «почему я должен повышать вам зарплату, если я соблюдаю те условия, о которых мы изначально договаривались.

Сколько попросить?

Итак, вы уверены, что достойны повышения. Сколько же попросить?

Если вы знаете, что вашим коллегам на таких же должностях платят больше, это вовсе не означает, что столько же должны платить и вам, и что уйдя из одной компании, вы легко устроитесь на большую зарплату в другую.

- Можно выйти с инициативой повышения вам зарплаты, а оказаться еще и уволенным. Работодатель может думать: «а, он еще и не доволен, так мы на его место двух других возьмем», - замечает Галина Бобкова.

Поэтому важно ориентироваться не на зарплаты коллег, а на зарплаты предлагаемые в открытых вакансиях.

- Последние, как правило, намного ниже, - замечает Галина Бобкова. - Когда речь идет об индивидуальном повышении зарплаты, а не об индексации зарплат всему коллективу, то стандартный диапазон - это 15-30 процентов. Нужно определить для себя желаемую сумму и сумму ниже которой вы не готовы опускаться. Должен быть некий люфт.

Чтобы наверняка не прогадать в подсчетах, можно обратиться к карьерным консультантам. Они мониторят ситуацию на рынке труда и помогут определиться с суммой.

- Самому на ровном месте очень трудно придумать, какой именно прибавки просить. Конечно, можно изучить имеющиеся на рынке вакансии и посмотреть, сколько за такую работу, как у вас, платят компании-конкуренты. Но тогда нужно быть готовым к тому, что вам могут сказать «вот и идите к конкурентам!», - говорит Евгения Галактионова.

Классический способ просить повышения зарплаты - это принести офер от конкурентов, сообщив работодателю, что вам предлагают зарплату на 20% больше.

В этом случае, чтобы удержать ценного сотрудника, компания повышает ему зарплату.

- Иногда сотруднику даже говорят: «мы не может поднять тебе зарплату без основания, но если принесешь офер от конкурентов, то мы тебе ее повысим. Но это единичный ход. Регулярно прибегать к подобному приему нельзя, иначе работодатель будет думать, что вы готовы уйти из компании, вы ей не преданы, либо же будет считать ваши слова шантажом. В любом случае ваши слова, что вас приглашают на работу конкуренты, не должны быть блефом, и нужно быть готовым к тому, что, возможно, вам действительно придется уйти, - поясняет Евгения Галактионова.

Что нельзя делать на собеседовании

Есть два главных правила в разговоре с работодателем, которые нельзя нарушать.

1. Давить на жалость. Говорить «все плохо, жизнь тяжелая». Не стоит перечислять свои личные проблемы. Проблемный сотрудник мало кому нужен.

2. Прибегать к ультиматумам, шантажу и угрозам: «не повысите зарплату, я уйду!».

- Пусть этот посыл будет неуловимо считываться из вашей решительности, но не звучит прямо. Люди не любят, когда их пугают, это вызывает сопротивление.

Разговаривать с работодателем нужно максимально доброжелательно, миролюбиво конструктивно.

Когда лучше сидеть на месте и не отсвечивать:

- Не имеет смысла заводить разговор о повышении зарплаты, если вы работаете в компании, испытывающей финансовые трудности. Если компания сейчас в минусе, то ей просто не из чего будет повышать вам жалованье.

- Нет смысла просить прибавку, если вы не можете аргументировать, почему и за что.

- У вас нет предложений о работе от других компаний и вы видите, что в вакансиях, которые есть сейчас на рынке, зарплаты предлагаются ниже, чем у вас.

А если захотелось должность повыше

- Если в компании есть открытые позиции и вы готовы пробовать себя в новом качестве, то имеет смысл поговорить с руководством. Движение на новые позиции всегда влияет на уровень дохода. Но если вы не уверены в своих знаниях, то готовьтесь к тому, что можете получить отказ. Формат «я готов попробовать» не очень хорошо работает. Работодатель может вам ответить, что он не готов, к тому, чтобы вы экспериментировали, - замечает Евгения Галактионова.

- Аргументы для получения должности повыше должны быть такими: ты на своей нынешней должности делаешь больше, чем должен. Ты самостоятелен, тебя не надо контролировать и твой участок работает, как часы. Но и этого мало. Ты еще должен выходить за рамки своей должностной роли. Например, помогать коллегам, при необходимости брать на себя лидерскую роль, обладать управленческими навыками. Другими словами, ты явно перерос ту роль, которую тебе отводит нынешняя должность. Аргументом для получения новой должности может стать и то, что вы себя исчерпали, вам скучно, - поясняет Галина Бобкова.

ОПРОС «КП»

Доводилось ли вам просить о повышении зарплаты?

Никогда не доводилось 56%

Да, но мне отказывали 23%

Да, и мне давали прибавку 21%

По данным опроса kp.ru. В опросе приняли участие 11,8 тысячи человек

В последний раз, когда вы просили повышения зарплаты, чем вы это аргументировали?

Инфляция в стране 37%

Выросла рабочая нагрузка 29%

Специалисты такого профиля получают больше 13%

Выросла квалификация или опыт 9%

Личные обстоятельства (рождение ребенка, ипотека и т. п.) 7%

Заслуги перед компанией 5%

По данным опроса kp.ru. В опросе приняли участие 7,5 тысячи человек