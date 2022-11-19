Идеальный шторм: участники саммита АТЭС в Бангкоке предрекли мировой экономике сильнейшие потрясения

Белоусов назвал главные проблемы мировой экономики Фото: REUTERS

Предстоящие несколько лет будут периодом идеального шторма для мировой экономики. «Выстрелят» негативные тренды, которые накапливались уже давно. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов, возглавивший российскую делегацию на завершившемся 19 ноября в Бангкоке саммите АТЭС.

- Сейчас мы только входим в понимание остроты тех проблем, которые складываются в мире, - заметил Белоусов.

По его словам, кризис в мировой экономике будет дополнительно усугубляться климатическими проблемами и нерешенными проблемами технологического развития.

Белоусов назвал главные проблемы мировой экономики.

1. Рост протекционизма в мировой торговле и блокировка правил, которые были связаны с ВТО.

- Орган разрешения споров практически перестал работать, - отметил Белоусов.

2. Огромный объем долгов.

- Этот долговой навес блокирует возможности существенного повышения процентных ставок, ужесточения монетарной политики, которые являются стандартными инструментами подавления инфляции, - сказал Белоусов.

Он отметил, что повышение процентных ставок приведет к резкому удорожанию обслуживания долга и это может привести к цепочке банкротств крупнейших банков.

В МВФ уже посчитали, что порядка 30% мировой банковской системы может оказаться в кризисе. Правда, это наихудший сценарий развития событий.

3. Рост цен. Сначала выросли цены на металлы, затем на газ. Потом произошло сокращение производства минеральных удобрений и на них тоже подскочили цены. Как следствие выросли цены на зерно.

Как отметил Андрей Белоусов, рост цен носит долговременный характер.

- Вся эта турбулентность, которая происходит в сочетании этих факторов, привела к тому, что рынки пришли в очень сильное движение. И это движение носит сейчас хаотический характер и неопределенный. В результате инвесторы теряют ориентиры, - объяснил происходящее в мировой экономике Белоусов.

Как рассказал Белоусов, на саммите АТЭС звучали предложения быстро прекратить спецоперацию на Украине.

- Это, видимо, по мнению авторов, должно вернуть цены на свои места. Второе предложение - это повышение процентных ставок банками для того, чтобы сдержать инфляцию. И это резко придавливает возможности инвестиционного выхода из нынешней ситуации, - сказал Белоусов.

Он отметил, что предлагаемые сейчас инструменты по выходу из кризиса явно недостаточны и несоизмеримы с масштабом возникших проблем.

- Такого рода инструменты и действия абсолютно неадекватны, - сказал Белоусов.

Участники саммита АТЭС сошлись во мнении, что возникшие проблемы нужно решать только сообща. Одним из главных условий Белоусов назвал снятие всевозможных барьеров.

- Их наплодили очень много, - заметил Белоусов.

Речь и о барьерах в торговле, и о финансовых ограничениях, и о барьерах в распространении технологий. Чего стоят только одни санкции, введенные против России.

Вторым необходимым условием для преодоления мирового экономического кризиса Белоусов назвал восстановление доверия.

- Это займет очень много времени, но никакие правила, которые бы мы ни придумали, не будут действовать, если они не будут опираться на взаимное доверие партнеров, - подчеркнул Белоусов.

Третьим условием он назвал сбалансированную климатическую повестку. Она не должна препятствовать восстановлению экономического роста.

- Сегодня такие попытки делаются, и мы видим по целому ряду направлений - так называемая карбоновая регуляторика по сути является скрытым, а иногда и открытым протекционизмом, - сказал Белоусов.

Кстати, Белоусов признался, что на саммите АТЭС у него состоялось «вполне доверительное общение» с представителями ряда недружественных стран. Правда, представителей США в их числе не оказалось.