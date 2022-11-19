В Киеве объяснили воинственность и несговорчивость Зеленского тем, что он шантажирует Вашингтон

Россия вряд ли хочет каких-то переговоров о мире с этим убожеством, который раздувается от мании собственного величия Фото: REUTERS

Стоило только представителю Белого дома адмиралу Джону Кирби заявить, что Вашингтон не толкает Зеленского к переговорам с Россией, как позиция президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского снова сменилась на противоположную. Он воспользовался проходящим сейчас в канадском Галифаксе форумом по безопасности, чтобы в очередной раз заявить о принципиальном отказе от переговоров с Россией.

- Россия сейчас ищет короткого перемирия, передышки, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это концом конфликта. Но такая передышка только ухудшит ситуацию, - разоткровенничался Зеленский. - Аморальные компромиссы приведут только к новой крови, а честный мир может быть достигнут только путем полного уничтожения российской агрессии".

И слава Богу! Россия вряд ли хочет каких-то переговоров о мире с этим убожеством, который раздувается от мании собственного величия, потому что Москва давно и не раз убедилась, что Киев патологически лжет и не держит своего слова ни по какому вопросу. Какое-то замирение, даже временное, сейчас больше необходимо коллективному Западу, который вдруг обнаружил, что потворствование режиму Зеленского и удовлетворение его потребностей критически снижает обороноспособность их собственных стран, а потому пытается склонить и Москву и Киев хотя бы к перемирию, чтобы иметь возможность обеспечить приемлемое снабжение ВСУ боеприпасами и вооружениями, не нанося ущерб собственным армиям. Поэтому Москве обещают и выполнение второй части "зерновой сделки", и восстановление транзита аммиака и экспорта российских удобрений, только бы прекратить боевые действия. К тому же, Вашингтон, трезво оценивает потенциалы сторон конфликта и, понимая, что нынешняя конфигурация линии боевых действий – это пик достижений ВСУ, хотел бы их зафиксировать. Но Зеленский в Киеве вместе со своей командой коллективно закусили удила.

Советник главы Офиса президента Миша Подоляк, вообще, пустился в рассуждения о неминуемости развала Росси и "панувания" Украины, естественно, в будущем. Он заявил, что Украина стала страной 21-го века, а Россия откатилась в 17-й. На самом деле это очень сильное заявление на фоне скаканий в темноте по всей Украине, кто-то откатывается уже даже не в 17-й век, а куда-то в темные пещеры периода скакуасов-неандертальцев, но сейчас не об этом. Ранее обещавший, что Россия будет жить в страхе за "железным занавесом", а "русские пожирать друг друга" и заметно приунывший в последние дни Подоляк (особенно это стало заметно после скандала с украинской ракетой ПВО, упавшей в Польше, вновь воодушевился после заявления Кирби.

- Любые конспирологические теории о "сдаче Украины" или тайных переговорах Запада с Путиным не учитывают одну "маленькую деталь" - украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены. Украина никогда не станет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни, - надув щеки от осознания собственной значимости, объявил Подоляк.

Ему в припадке истеричной "перемоги" вторил и самый известный на Украине "навешиватель лапши на уши" Алексей "Люся" Арестович.

- Не примет наше общество, не будет никакого стационара и не будет никакого поражения от России – это совершенно понятно и определено. Рогатками, палками-копалками, камнями, граблями и вилами, но мы будем воевать. Без света, без воды, без еды, без ничего, - сидя в теплой и освещенной студии рассказал Арестович беглому российскому либералу Марку Фейгину. - Мы будем жрать корни, землю, но мы будем воевать, пока не добьем последнего гада и не выбьем с нашей земли.

- Не будет вооружений – перейдем к партизанским формам, будут бить партизан – будем диверсионно действовать, - окончательно распалив свое сознание в угаре укропатриотических фантазий, начал уже истерить Арестович. - Убьют всех, значит, трава поднимется и задушит последнего захватчика.

В переводе на обычный язык, это, по всей видимости, следует понимать так, что скорее трава поднимется и задушит", чем кто-нибудь увидит Арестовича на фронте с автоматом.

Впрочем, и от Арестовича есть толк. Так, например, он фактически признался в том, что сейчас уже Зеленский шантажирует Байдена и этим вызвана неуступчивость Киева, и рассказал, в какой логике это происходит.

- США демонстрируют легкую атмосферу принуждения. Не выйдет. Не существует в Украине политика, который сейчас мог бы пойти на переговоры, - разъяснил Арестович. - Ну что, нам будут урезать вооружения и военную технику? Ну хорошо, урезали, мы не можем победить, фронт стал стационарный, российские войска не прекратят атаковать, они будут атаковать, и мы вынуждены будем отбиваться, опять вернется ситуация начала конфликта – нахрена было воевать все девять месяцев?

- Мы приходим к американцам, нашим доблестным союзникам, и говорим: "У нас снова города берут". Говорят: "Боже, какой ужас, давайте снова давать вам оружие", - продолжил он и рассказал, по какой логике действует Зеленский. - Они же не хотят, наверное, чтобы Киев захватили или пол-Украины. Или они сначала не хотели, а теперь внезапно захотели? И мы тогда начинаем говорить: "А зачем была сказка про белого бычка, зачем вообще прерывали?. – "Ну, мы верили, что Россия вернется за ум и на условии сохранения уже захваченной территории с вами помирится". Так что ли? Это означало бы проигрыш Запада в противостоянии с Россией.

Зеленский при помощи таких советников действительно поверил, что он "схватил Бога за бороду", в данном случае, Байдена за что-то там. И тот теперь никуда не денется и будет выполнять.

Какие наивные дурачки эти свидомые хохлы, при всей своей хитрованности. Они почему-то не хотят вспомнить, сколько лет американцы были в Афганистане и как быстро оттуда убрались, предав всех своих тамошних союзников. Они всерьез думают, что Украина является ценностью для Вашингтона сама по себе, ни на секунду не задумываясь, что Незалежная всего лишь инструмент (возможно, вообще, одноразовый), чтобы решить исключительно американские задачи. Кстати, даже известный американский комментатор Такер Карлсон, критикующий сейчас Зеленского, заметил, что в случае начала ядерной войны "могли погибнуть миллионы американцев". Не людей, а американцев. Единственное, что волнует США, это сами США. А весь остальной мир пусть катится.

Но на Украине уверены, что Вашингтон вписался за "демократию и свободу на Украине". Как говорил знакомый психиатр, "у шизофреника может быть безупречная логика с одним-единственным недостатком – неправильный первоначальный посыл. И это рушит все". Шизофреник-наркоман, надувшийся своей манией величия, решил, что он может шантажировать США?

Боже, не спасай там никого из них.