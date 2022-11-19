Минобороны России сообщило о наступлении в Донецкой Народной Республике

Cожжены несколько десятков танков, боевых бронемашин и автомобилей Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге перечислил потери ВСУ в основных районах боевых действий.

Генерал-лейтенант сообщил подробности по каждому участку фронта: на Купянском направлении нашими войсками сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, где уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и наемников, на Красно-Лиманском пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами и уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, а в Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120-ти вражеских солдат.

С ними также сожжены несколько десятков танков, боевых бронемашин и автомобилей.

Также за сутки подразделениями противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 10 беспилотников, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, девять пунктов управления, 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176-ти районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2532 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6705 танков и других боевых бронированных машин, 897 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7273 единицы специальной военной автомобильной техники.