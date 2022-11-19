100 минут ужаса: астероид увидели за полтора часа до падения

Сегодня утром человечество могло бы испытать удар мощного космического тела. Фото: Shutterstock

Сегодня утром (по Москве, в США была ночь) человечество могло бы испытать удар мощного космического тела. Причем, как в фильмах-катастрофах, его увидели заранее. И с замиранием сердца ждали прилета. Все обошлось.

Минувшей ночью астроном Дэвидом Рэнкином заметил на фотографиях крошечную точку, которая очень быстро двигалась относительно звезд. Чтобы узнать орбиту любого небесного тела, нужно три наблюдения. Точка буквально летела, так что три позиции зафиксировали сразу, и компьютер все вычислил. А дальше – как в кино «Не смотрите наверх». Команда не поверила своим глазам: объект упадет на северную часть США через 100 минут.

Само собой, легкая паника – а что за объект, какой размер, что вообще случится через сто минут? Астероид на фотографии – просто точка. И единственная его характеристика – блеск. Можно ли по блеску узнать размер? Можно, хотя и неточно. Смотрите, нам известная орбита. Это значит, что мы знаем расстояние до астероида. Он светит отраженным светом Солнца. Значит, нам надо знать его отражательную способность (она называется альбедо). Сколько от Солнца получил, сколько сумел отразить – и по этим цифрам можно грубо оценить диаметр.

Отражательная способность астероидов разная, но очень светлых мало. Поэтому для грубой оценки можно принять, что он отражает лишь несколько процентов света. Сделали расчеты, получилось, что его размер всего лишь около метра. От сердца отлегло! Метровый астероид, конечно, небо надвое порвет, но вряд ли что-то уничтожит. Когда отступил страх, пришла гордость: смотрите, какой крошечный объект засекли.

Падение ожидалось где-то на канадско-американской границе в полдвенадцатого дня по Москве в субботу. И он появился! Люди слышали страшный гул. Один человек пишет, что «дом встряхнуло». Другой говорит, что проснулся от того, что в шкафу ходуном ходила посуда, дом трясло, «и я могу поклясться, крыша тоже прыгала». Тело попало на камеру наблюдения в Торонто. Камера нацелена на знаменитую телевышку. И вот на фоне телевышки медленно пролетел огненный шар. Медленно – потому что он шел почти по касательной к Земле. Очевидцы говорят, что он был зеленым.

У нас пока нет сообщений, что астероид в самом деле упал и не полностью сгорел. Но по идее должен. Где-то в районе Великих озер США.

А теперь самое печальное. Во-первых, всего лишь метровый камень чуть дома не снес. Что же будет, когда рухнет что-то посерьезней. Во-вторых, все отметили, что международная система реагирования, собственно, не отреагировала – там тупо спали. Всем занимались любители. Они подхватили быстрое сообщение об астероиде, списались в соцсетях, и выставили свои фотоаппараты на воздух. Так-то мы защищены от космической угрозы!