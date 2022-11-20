Зумиться до опупения. Филологи бьют тревогу - в русском языке появляются новые слова и исчезают падежи

В русском языке за последние три года появилось больше тысячи новых слов Фото: Евгения ГУСЕВА

В русском языке за последние три года появилось больше тысячи новых слов (см. «Конкретно»)! И это лишь те, что официально включены в словари.

Как и почему меняется русский язык? Об этом рассказала Маргарита Русецкая, член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку, депутат Московской городской Думы, директор «Корпоративного университета московского образования», а с 2013 по 2022 год – ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

Русский язык, кстати, сейчас занимает 5 место по распространенности в мире. И второе место в интернете после английского.

- Кто влияет на язык как важнейший геном культурного кода? Влияют ли на это исторические процессы? Безусловно. Не нужно быть историком, лингвистом, филологом, чтобы наблюдать, как меняются языки, возникают и исчезают вместе с целыми цивилизациями. Но и события последних десятилетий показывают, как изменяется значение целых языковых категорий, - отметила Маргарита Русецкая на только что состоявшейся в Москве Всероссийской научно-практической конференции «Россия: единство и многообразие».

Например? Падежей в русском языке становится меньше! То есть в учебниках все по-прежнему - шесть падежей. Но в обыденной речи многие люди используют меньше. И говорят вместо «не вижу леса» - «не вижу лес». Вместо «не хочу чая» - «не хочу чай», приводит примеры Маргарита Русецкая.

- Или, скажем, отказ от склонения существительных среднего рода, оканчивающихся на О и Е. Мы больше не хотим говорить «в Чертанове, в Переделкине», мы предпочитаем говорить «в Чертаново, в Переделкино», нарушая традиционную русскую норму.

Вы скажете, это очень тонкие материи, в повседневной практике обывателю они незаметны. Отнюдь. Спросите любого на улице - что происходит с русским языком? И каждый скажет: снижение речевой культуры, засилье англицизмов и жаргонизмов.

Почему это происходит? Я люблю вспоминать слова Виталия Григорьевича Костомарова, академика Российской академии образования, который говорил, что норма - чрезвычайно подвижное явление. И, безусловно, норма - это не язык, норма - это использование языка нами как носителями. Это наши с вами предпочтения и наша с вами позиция. От того, что мы каждый день, каждую минуту выбираем из всего многообразия языковых средств, зависит речевая норма.

То, что жаргонизмы вошли в нашу жизнь, в публичную официальную коммуникацию, это уже факт. Эти слова прописались в СМИ, на телевидении и даже в языке документооборота. И что же остаётся учёным? Ученые фиксируют эти явления. Что справедливо - мы же хотим знать, как правильно писать кешбэк, каршеринг и другие слова.

Среди новых слов, вошедших в словарь в 2022 году, - 30% англицизмов, 7% жаргонизмов, констатирует Маргарита Русецкая.

- Теперь мы точно знаем, как написать «до опупения». А в нашем понимании словарь - это сакрально, это то, что фиксирует нормы языка. И если в словаре так написано, значит, можно говорить так не только в повседневной жизни, но и в публичной коммуникации. Следующий шаг - появление этой нормы в учебниках русского языка и в ЕГЭ.

Я уже не говорю об англицизмах. Каталоги жилых комплексов, которые сейчас строятся - почти все на английском языке: River park, Lucky, Famous, Russian design district… А на русском языке не может называться - дом комфортный, качественный, удобный?

Шаурму и шаверму включили в словари - вместе с антиваксерами и зожниками

Мы выбрали самые яркие примеры новых слов, которые официально вошли в русский язык в последние три года - они включены в орфографический словарь Института русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук.

Да, многие слова отражают новую реальность - как ковид или ПЦР. Новые технологии, ставшие частью повседневной жизни - как криптовалюта или чат-бот. Некоторые вызывают удивление: а почему только сейчас? Слово «здоровский» говорили ещё мамы и папы нынешних подростков, когда сами учились в школе. А чумработницами жены оленеводов вполне официально назывались в советское время. Я уже не говорю про чуточку и макарошки.

И да, судьбоносное новшество в словаре 2022 года: шаурма и шаверма стали полноправными словами русского языка. Филологи поставили точку в споре Москвы и Петербурга - оба варианта правильные!

2020: Зожник троллит гоблина

В словарь вошли 774 новых слова

вайфай

вебинар

веган

гоблин

дорблю

дрон

здоровский

ЗОЖ, зожник

иноагент

каршеринг

квадрокоптер

кешбэк

коворкинг

краудсорсинг

криптовалюта

лайк, лайкать

локдаун

массмаркет

оверсайз

подкаст

предпенсионер

промокод

репост

санитайзер

селфи

соцсеть

суперлуние

троллить

фейк

2021: Самозанятый чат-бот

151 новое слово

зумиться

ковид

ПЦР

самозанятый

сложновыговариваемый

укулеле

цифровизация

чат-бот

2022: Чуточку погуглить или до опупения?

204 новых слова

абьюз

антиваксер, антипрививочник

бургерная

видеоблогер

ГЛОНАСС

джетлаг

до опупения

клофелинщица

коронакризис

королева-консорт

макарошки

миллениал

погуглить

покерфейс

прокрастинация

стендап

стобалльник

телеграм-канал

чумработница

чуточка

шаверма, шаурма.