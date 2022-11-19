Дочь американского миллиардера закатила скандал на похоронах отца

На траурной церемонии слово взяла дочь Фосса, Саманта Фото: Кадр видео

Похороны известного американского бизнесмена, основателя и бывшего управляющего компанией Credit Acceptance, миллиардера Дональда Фосса обернулись скандалом.

На траурной церемонии слово взяла дочь Фосса, Саманта, начавшая костерить покойного отца.

Саманта учится в одном из престижнейших колледжей, стоимость обучения в котором составляет порядка $60 тысяч в год, она выросла в роскошном имении, живет в огромном особняке и никогда не имела нужды в деньгах.

Саманта – младшая из троих детей ушедшего в мир иной в возрасте 78 лет миллиардера; ее мать, законная вдова Дональда Фосса – темнокожая. Девочка с некоторых пор требует, чтобы к ней обращались с использованием местоимений «они/их».

В своей речи она назвала отца расистом, женоненавистником и ксенофобом и отреклась от него, заодно упрекнув отца в симпатиях к Дональду Трампу.

Завершая свою тираду, Саманта сказала: «Ты – это все, кем я не стремлюсь быть. Я отказываюсь сейчас петь дифирамбы человеку, который является образцом превосходства белых. Клянусь богом, я сделаю этот мир лучше. Но не для таких как ты, а в прямом противоречии со всеми вами».

Она не стала пояснять, почему все эти годы жила на деньги отца, и почему он вступил в брак с темнокожей женщиной, ставшей ей матерью.