Последние новости о ситуации вокруг Украины на 20 ноября 2022 года: Шольц уже не хихикает, а Латвия отправляет в Незалежную "боевые самокаты"

В Киеве в субботу неожиданно появился новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак Фото: REUTERS

ШОЛЬЦУ УЖЕ НЕ СМЕШНО

У Федерального канцлера Германии Олафа Шольца явно что-то "подгорело". Он перестал смеяться и фактически попытался объявить ультиматум России.

- Мы посылаем чёткий сигнал российскому президенту. Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией в отношении Украины! – заявил он в своем публичном выступлении, причем, по ходу выступления стал накручивать себя словно брал уроки ораторского мастерства у одного непризнанного австрийского художника. - Ни одна страна не является соседским задним двором. Никто не имеет права присваивать чужую территорию

Немногим позже стало ясно, почему у Олафа так "пригорело", и почему ему вдруг перестало быть смешно. Глава Федерального ведомства гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии объявил: "Мы должны предположить, что этой зимой будут отключения электроэнергии".

Олаф, согласись, блэкауты в Германии в 21-м веке – это просто ну очень смешно!

РИШИ СУНАК И ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ – СОРАТНИКИ ПО БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ

В Киеве в субботу неожиданно появился новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак, чьи имя и фамилию не смог выговорить Джозеф Байден. Ну, как неожиданно, у британских премьеров это уже традиция после назначения – прием у главы монархии, визит в Киев со свиданкой с Зеленским – возвращение и отставка. Одна только Лиз Трасс попыталась перебить традицию, отправившись в Киев в бытность главой МИД. Но не помогло.

Сунак пообещал Киеву помощь на сумму 50 млн фунтов стерлингов, в том числе 125 старых зенитных орудий, причем, не уточнил, полагаются ли к ним снаряды, но ободрил Зеленского в Твиттере: "Британия знает, что значит бороться за свободу. Мы с вами до конца, Зеленский и Украина!"

Теперь весь мир ломает голову, когда Британия боролась за свободу, а не против нее. Может, речь о революции в Англии, закончившейся восстановлением монархии, а может речь о более ранних временах, о борьбе с Иоанном Безземельным за Хартию вольностей. А вдруг Сунак вспомнил, что он потомок сипаев, которые боролись за свободу от Британской империи? Карлу III впору напрячься бы уже. На самом деле Сунак просто сбежал от британских проблем в экономике и решил удостовериться, что в мире еще есть страны, где все гораздо хуже.

А ЯЦЕНЮКА СЕБЕ ВЫПИШУТ?

Проект "Стена", который так и не смог реализовать в бытность главой правительства Украины Арсений Яценюк, стал пользоваться большой популярностью в странах, где под предлогом русофобии требуется срочно "распилить" и освоить бюджет. Так, например, свою стену на границе с Белоруссией выстроила Польша. Планирует вернуться к проекту и Украина.

Как сообщило Радио "Свобода", в следующем году к строительству забора на границе с Россией намерена приступить и Финляндия. Начальный участок ограждения длиной в три километра будет возведен на пункте пропуска в городе Иматра к лету 2023 года. А всего граница Финляндии с Россией имеет протяженность в 1340 километров. Причину для строительства забора придумали очень смешную – чтобы предотвратить нелегальную миграцию из России в Финляндию. Не исключено, что из-за забора пьяные финны будут забрасывать на территорию России пустые бутылки. Но премьер-министр Финляндии Санна Марин, недавно извинявшаяся за неподобающее поведение на вечеринке, уже заявила, что возведение забора "имеет широкую поддержку в парламенте".

НА УКРАИНЕ НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ БЭНКСИ. ПО КУСКАМ

Стоило только главе совета поселка Бородянка под Киевом, где известный (но анонимный) уличный художник Бэнкси нарисовал несколько граффити на обломках зданий, заявить, что хочет создать в поселке музей о войне и поместить в него работы Бэнкси, как оказалось, что для музея может не остаться ни одного экспоната.

На eBay появились объявления украинцев о продаже кусков стены с фрагментами граффити. Начальную цену одного обломка установили в 50 долларов США, а за 200 баксов обещали выломать указанный покупателем фрагмент.

Сам Бэнкси, узнав об этом, наверное, в первый раз начал понимать, куда попал, и обиделся.

- Украинские вандалы начали продавать куски моих граффити без моего разрешения на eBay, - заявил он. – Я дал вам искусство, и вот как вы меня отблагодарили.

Искусство он дал. А денег дал?

ПРЕМЬЕР ПОЛЬШИ РАССКАЗАЛ, КАК ВТЯНУТЬ ПОЛЬШУ В ВОЙНУ НА УКРАИНЕ

Премьер-министр Польши Моравецкий заявил, как он анонсировал, способ избавить Польшу от вступления в войну с Россией.

- Сегодня есть только один способ втянуть Польшу в войну. И этот путь – повернуться спиной к Украине. Если мы ее не поддержим, она попадет в огромную зависимость от России, и тогда война придет к нам сама собой, - заявил Моравецкий и свел все к любимой теме последних дней. - Мы еще не знаем на 100%. Мы не знаем точных обстоятельств и причин инцидента в Пшеводове, но мы точно знаем первопричину, и это российская агрессия против Украины.

Польский пан так и не понял, что продолжать поддерживать режим Зеленского и посылать воевать на Украину польских военных – это самый верный путь к войне с Россией. Причем, речь идет не только о наемниках. В Сеть утекли ролики встречи погибших на Украине поляков, гробы с которыми встречают в Польше с почетными караулом и воинскими почестями. Так погибших наемников не встречают нигде.

Кстати, господа поляки, а вы в курсе, что на Банковой после инцидента с ракетами президента Польши Анджея Дуду стали называть "Анджей Дура"?

МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ. А СБУ КОШМАРИТ

Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр обеспокоилась тем, что все больше граждан ее страны подписывается на российские и пророссийские Telegram-каналы.

- Миллионы украинцев сегодня подписаны на Telegram-каналы, которые заполняются и ведутся Российской Федерацией и ее представителями, - заявила она и удивилась, почему же так происходит. - Мы неоднократно публиковали этот список, но, к сожалению, их украинская аудитория почему-то продолжает расти.

Вполне вероятно, что ей могли бы рассказать о причинах те жители Одессы, которые устроили протест на пешеходных переходах, перекрывая улицы в знак протеста, что они несколько суток сидят без света. Но уже не смогут. После окрика из Офиса президента Украины ими вплотную занялись сотрудники украинской контрразведки СБУ, и они уже принесли свои извинения другим украинцам за свое "зрадничество". Зато остались на свободе.

"Я НЕ ГОВОРИЛ ТОГО, ЧТО НАГОВОРИЛ"

В комичную ситуацию попал глава крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК Максим Тимченко. В интервью ВВС он заявил, что все украинцы, которые имеют возможность покинуть страну, должны это сделать.

- Украинцы должны быть готовы покинуть страну до наступления зимы, если могут, - заявил он, но, видимо, тут же получил за эту фразу по шапке от команды Зеленского, потому что вскоре заявил, что ни о какой чрезвычайщине речь не идет. И его слова – это, дескать, просто обычное пожелание. Правда, в унисон с ним выступил и генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, который попросил киевлян снизить интенсивность использования обогревателей после похолодания.

- Я очень прошу воздержаться от чрезмерного использования кондиционеров на обогрев или электрообогревателей. Потому что каждые 5 градусов понижения температуры на улице – это +200 МВт потребления электроэнергии. Это роскошь, которую мы сейчас не можем себе позволить. Иначе рискуем оставаться без света на более длительное время, попросил жителей столицы Украины Коваленко.

А с другой стороны, как покинуть страну, если Зеленский запретил выезд из нее? А с третьей, куда бежать, если в той же Бельгии, например, из 100 украинцев, которые регистрируются ежедневно в Бельгии, около 40 не могут найти себе место для проживания и остаются на ночлег просто на вокзалах.

ЗЕЛЕНСКИЙ ОПАСЕН!

Такой вывод сделал французский депутат и бывший кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян и призвал Францию перестать поддерживать Зеленского и его режим.

- Зеленский, отправляя ракету в Польшу и обвиняя в этом русских, чуть было не спровоцировал третью мировую войну! Прекратим поддерживать этого опасного человека, - заявил этот политик и лидер одной из политических партий Франции.

Хоть до одного дошло, пусть и с опозданием.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Латвия пообещала отправить на Украину "боевые самокаты", которые экспонировались на выставке военного хозяйства, с запасом хода на 300 километров. Будут ли они оснащены в зимнем варианте лыжами, Минобороны Латвии не сообщило.

- За четыре месяца действия визового режима с Россией право на въезд на Украину получили десять россиян. Визы россиянам оформили зарубежные дипломатические учреждения Украины.

- Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук заявила, что Киев начал эвакуацию жителей Херсона. Видимо, дать им свет, воду и тепло в обозримой перспективе представляется невозможным.

- Украинцы открыли в Германии секонд-хенд, где за деньги продают те подержанные вещи, что немецкие власти выдавали украинским беженцам. Что называется, деньги из воздуха – старая традиция украинского "лыцарства".

- Замминистра обороны Владимир Гаврилов объявил, что ВСУ смогут вернуть Крым к концу декабря, а война может полностью закончиться победой Украины к концу весны. А в секонд–хенде в Германии он явно был бы более уместен, чем на нынешнем посту.