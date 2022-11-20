Утром 20 ноября украинские войска уже дважды обстреляли территорию атомной станции Фото: EAST NEWS

В воскресенье, 20 ноября 2022 года, со стороны Украины возобновились обстрелы Запорожской АЭС. Минобороны РФ сообщило, что 19 ноября украинская артиллерия выпустила по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберных снарядов. Утром 20 ноября украинские войска уже дважды обстреляли территорию атомной станции. Сообщается, что огонь идет прицельно по хранилищу ядерных отходов. Это не случайно.

Когда летом начались первые обстрелы, эксперты затруднились сказать, можно ли с помощью ракет и снарядов подорвать собственно реактор. Конечно, атомные станции проектируются с огромным запасом прочности. Но этот запас – про собственно процессы, идущие в реакторе. Никто никогда не предполагал, что атомную станцию будут целенаправленно обстреливать. И даже если предполагали, смоделировать такой сценарий сложно – прецедентов не было. Тем не менее, экспертное сообщество пришло к выводу, что пробой самого реактора крайне маловероятен.

- Защитная оболочка проекта реакторной установки ВВЭР-1000 В-320, по которому построены шесть блоков Запорожской АЭС, рассчитана на падение легкого самолета до 20 тонн, - говорил «Комсомолке» учёный секретарь ВНИИАЭС (Всероссийского НИИ по эксплуатации атомных электростанций) Александр Просвирнов.

Но есть цель доступнее – хранилище ядерных отходов. Отходы после работы реактора по-хорошему надо утилизировать. Запорожская АЭС работала на российском топливе. Соответственно, россияне забирали отходы на специальные предприятия и там утилизовали.

Но несколько лет назад Украине разорвала контакты с Россией и перешла на американское топливо от компании Westinghouse. Мало того, что оно не вполне подходит реактору. Как-то работает. Хуже, что американцы не собирались забирать свои отходы. И они просто лежали (и лежат) на территории станции. С минимальными мерами безопасности.

- Они купили лицензию у этой фирмы на сухие хранилища и разместили их на площадке АЭС. Это более уязвимый объект, и он может представлять радиационную опасность при попадании снарядов. Это своего рода аналог «грязной бомбы», - указывал Просвирнов.

Что случится, если снаряд разрушает хранилище отходов? Происходит взрыв, не ядерный – но продукты, то есть гарь и пыль, которые поднимаются в атмосферу, радиоактивны. Дальше все зависит от направления ветра. Среди изотопов, которые есть в отходах – и короткоживущие, то есть они относительно быстро распадутся и станут безопасными. Но есть и такие, которые заразят почву и воду всерьез и надолго. Но опять же все зависит от ветра, осадков и тысячи других причин, которые заранее учесть невозможно.

Собственно, вот и «грязная бомба» - и изобретать ничего не надо. Уже готовые компоненты бомбы лежат себе на станции.